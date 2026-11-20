İstanbul’un köklü tarihi yapılarından Fethiye Camii, restorasyon çalışmalarında ortaya çıkarılan yeni keşiflerle dikkat çekiyor. Fatih’in Çarşamba semtindeki caminin bahçesinde yürütülen kazılarda, 14 sütun üzerine oturan 24 kubbeli tarihi sarnıcın yanı sıra hamam kalıntıları ve su kanalları gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi kalıntıların koruma altına alındığı cami bahçesi arkeoparka dönüştürülürken, müze ve çevresindeki çalışmalar da tamamlanma aşamasına geldi. Yılbaşından önce ziyarete açılması planlanan alanın son halini ilk kez Yeni Şafak görüntüledi.

MÜZEDE SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Fethiye Camii’nde restorasyon çalışmaları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayıyla 16 Ekim 2018’de başladı. Cami, çalışmaların tamamlanmasının ardından 7 Ocak 2022’de yeniden ibadete açıldı. Restorasyon sürecinde, tarihi kaynaklarda varlığı bilinen sarnıcın ortaya çıkarılması için 22 Haziran 2021’de müze denetiminde kazılara başlandı. Kazılarda 14 sütunlu, 24 kubbeli tarihi sarnıç gün yüzüne çıkarıldı. Sarnıç, 27 Temmuz 2022’de korunması gerekli birinci grup kültür varlığı olarak tescillendi. Yapının koruma ve restorasyon projeleri ise 2023’te onaylandı. Sarnıcın keşfinin ardından kazılar genişletilerek cami, müze ve bahçe alanındaki diğer tarihi kalıntılar da araştırıldı. Müze denetiminde yürütülen çalışmalarda hamam kalıntıları ve su kanalları ortaya çıkarıldı. Gün yüzüne çıkarılan yapıların korunması ve ziyaretçilere tanıtılması amacıyla hazırlanan çevre düzenlemesi projesiyle cami bahçesi arkeoparka dönüştürüldü. Fethiye Camii’nin güney bitişiğinde yer alan ve müze olarak kullanılan mezar şapeli ile güney ve doğu avlularındaki restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Kazılarda bulunan eser ve kalıntıların ziyaretçilere sunulması için müzenin sergileme ve düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Arkeopark kapsamında cami bahçesinin güneydoğu köşesine kafeterya, müze yönetim binası ve bilet gişesi eklendi. Ziyaretçilerin kazı alanlarını yakından görebilmesi için gezi yolları da oluşturuldu. Yılbaşından önce açılması planlanan arkeopark, cami, müze, sarnıç, hamam kalıntıları ve su kanallarıyla Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini bir arada sunan yeni bir kültür durağı olacak.

BİZANS’TAN OSMANLI’YA UZANAN TARİH

Asıl adı Teotokos Pamakaristos Kilisesi olan Fethiye Camii’nin tarihi Bizans dönemine dayanıyor. İstanbul’un fethinden sonra 1455’te Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin merkezi olan yapı, 1587’ye kadar bu amaçla kullanıldı. Sultan III. Murad döneminde, Gürcistan ve Azerbaycan’daki fetihler anısına camiye dönüştürülerek Fethiye Camii adını aldı. Dönemin sadrazamı Sinan Paşa tarafından bir medrese de yaptırıldı. Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilen yapıda, 1955’te Amerikan Bizans Enstitüsü'nün çalışmalarıyla mozaik ve freskler ortaya çıkarıldı. 1960’lı yıllarda yeniden ibadete açılan cami, bugün Bizans ve Osmanlı dönemlerinin mimari izlerini bir arada taşıyor.

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