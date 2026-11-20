Üye listelerinin askıya çıkarılması için belirlenen 16 Eylül tarihinin önce 28 Ekim’e, ardından 12 Kasım’a ertelendiğini hatırlatan Salıcı, 17 Kasım’daki genelgeyle il kongrelerinin tamamlanma tarihinin de 2 Mayıs 2027’ye alındığını belirtti. Kurultay takviminin fiilen kurultay yapmama kararına dönüştüğünü savunan Salıcı, CHP’nin seçimlere meşruiyetini yargı kararlarından alan bir yönetimle giremeyeceğini söyledi. “Yargı kararıyla gelen yönetim, kurultayda demokratik meşruiyet kazanmak için daha neyi bekliyor?” diye soran Salıcı, kurultayın erkene alınmasını istedi.

REKABETE KAPATILAMAZ

Partide genel başkanlık dahil hiçbir makamın rekabete kapatılamayacağını vurgulayan Salıcı, “Siyasi cesaret, rakibin yarışmasını engellemekle gösterilmez. Aday olan çıkar, düşüncesini anlatır ve delegenin kararına saygı duyar” ifadelerini kullandı. Kurultayın bir lütuf değil, örgütün hakkı olduğunu belirten Salıcı, “Asıl huzursuzluk, örgütün iradesini sandıktan kaçırmaktır. Hiçbir mahkemenin hiçbir kararı kurultayın yerine geçemez” dedi.

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