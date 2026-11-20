Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 2’si büyükşehir 9 belediye daha AK Parti’ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye geçen 9 belediye başkanına rozetlerini taktı. AK Parti’ye katılan belediye başkanları şunlar: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ile Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara.

KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, hep birlikte güzel işler başaracağız. Tekirdağ’a daha fazla hizmet edebilmek daha fazla insana dokunabilmek ve şehrime daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üstleniyorum. Beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız, bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza ve mavi gözlü şehrimizin potansiyelini daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Allah mahcup etmesin” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ise, “Bugün bizi buraya getiren Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ufkudur. Antalya’nın kaybedecek vakti yok. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu dönemde her ilçemizin ihtiyacını gözeterek, daha fazla hizmet ve eser üreteceğiz” diye konuştu.

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