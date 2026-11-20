İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ek ifade veren Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak konusunda iddialarda bulundu.

GİZLİ KASASI VARMIŞ

Erişah Arıcan ile eski miletvekili Ertan Aydın aracılığıyla tanıştığını belirten Tezmen, “Kendisi ile diyaloğum iyiydi” dedi. Tezmen ifadesinde şu iddialara yer verdi: “Görüşmelerde ‘Seni ekonominin başında görmek isterim’ gibi söylemleri olurdu, yerli milli değerlendirmesi yapardı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeliğine Erişah Arıcan beni aday göstermişti. Deprem döneminde özellikle sermaye piyasalarına yapmış olduğum destekler sebebiyle beni aday göstermiştir. Kendisinin benden herhangi bir yüzüme karşı maddi menfaat talebi olmamıştır. Fakat Ertan Aydın bana ‘Erişah Arıcan'ın da gizli kasası vardır’ söyleminde bulunmuştu.”

ÖNCE “İMECE’Yİ ALIN” DEDİ SONRA VAZGEÇTİ

Sorguda Tezmen’e Tera grubunun almak isteyip de alamadığı İMECE adlı tasarruf finansman şirketinin satış süreci soruldu. Tezmen şu karşılığı verdi: “Bu şirketi almak için biz şirketin sahibi ile kendi aramızda bir mutabakata varmıştık. Şahap Kavcıoğlu, sahipleri ile benim anlaşmamı söylemişti, biz anlaşma sağladık. Daha sonra Şahap Kavcıoğlu düşüncesinden vazgeçip başkasına aldırdı. Muhtemelen bu satış işleminden kendisinin elden almayı planladığı bir miktar vardır, onu yüksek bir şekilde almıştır diye düşünüyorum.”

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BORSA İSTANBUL’U İŞARET ETTİ

Savcılık sorguda Tezmen’e “Fon krizinde kaybolan paralar nereye gitti? Yurt dışında paran var mı?” diye de sordu. Tezmen soruya şu ifadelerle karşılık verdi: “Fonların yapmış olduğu tüm işlemler, MKK tarafından kayıt altına alınmıştır. Bütün işlemler Borsa İstanbul nezdinde gerçekleştirilmiştir. Hisselerde olsun, fonlarda olsun, alış-satışlar orada görülmektedir. Şahsım ve ailem adına tek bir kuruş dahi yurt dışına para çıkarmadım, şirketlerim de buna dahildir. Türkiye'de kişi ya da kuruluş içerisinde tutmuş olduğum herhangi bir para da yoktur. Suçsuz biriyim.”

Bana Pusula'yı alacaksın dedi

Ali Emre Ballı ve Serdar Turhan’la ilişkisi de Tezmen’e soruldu. Ali Emre Ballı’yı Taha Çakmak vasıtasıyla tanıdığını, Tera Bank üzerinden kendisine kredi kullandırıldığını anlatan Tezmen, Serdar Turhan’ı ise Pusula grubunu satın alma sürecinde tanıdığını öne sürdü. Tezmen şu iddialarda bulundu: “Herhangi bir ticari bağım yoktur. Şahap Kavcıoğlu ve şahıslar arasındaki ilişkiye gelecek olursam, Ali Emre Ballı ile Şahap Kavcıoğlu çok yakınlardı, çok sık görüşürlerdi. Ali Emre Ballı'nın her talep ettiği iş anında BDDK'da hallolurdu, hiç geciktiğine şahit olmadım. Hatta bu durum benim çok dikkatimi çekerdi. Hatta bir iş veya işlemi ile ilgili Muhammet Erişen'i doğrudan arayıp talimat şeklinde konuşurdu. Ali Emre Ballı bana ‘BDDK'da ne işin olursa olsun bana söyle, ben hallederim’ derdi.”

Pusula grubunun satın alınması için Kavcıoğlu’nun kendine baskı yaptığını öne süren Tezmen, “Almak istemediğimi de kendisine belirtmeme rağmen, bu söylemimi hiç dikkate almayıp ‘Alacaksın’ demişti. Bugün gerek Ali Emre Ballı, gerekse Serdar Turhan açısından düşündüğümde bunun tek bir açıklaması olabilir. O da Şahap Kavcıoğlu'nun çıkarı ya da ortaklığıdır.”

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O hesaptaki 300 milyon TL kimin?

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera Yatırım’da “Gilden Crest” adına açılan bir hesapta yaklaşık 300 milyon TL bulunduğunu tespit etti. Sorguda Tezmen’e bu 300 milyon TL’nin kime ait olduğu soruldu. İşte Tezmen’in verdiği cevap: “Bu paraların kimlere ait olduğunu bilmiyorum. Burak Akbulut, Gilden Crest isimli şirketin yönetim kurulu başkan vekilidir. Bu miktarın kime ait olduğunu o bilir. Gilden Crest isimli şirkette ortaklığım bulunmaktadır. Kurucusu benim. İngiltere'de olan bir kuruluştur. İngiltere mevzuatına göre FCA tarafından denetlenen bir kuruluştur. Oranın usullerine göre çalışmaktadır.”

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