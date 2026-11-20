Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından alım satım işlemleri durdurulan 69 fonun yeniden işleme açılması için harekete geçti. SPK, fonların kademeli olarak işleme açılmasını değerlendiriyor.

TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan SPK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Hatice Ebru Töremiş, 17 Eylül'de bulaş ve yayılma riskine karşı alım satım işlemleri durdurulan 69 fonla ilgili son durumu paylaştı. Bu kapsamda 30 Eylül'de alınan kararla A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'ün kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonların işlemlerine öncelik verildiğini ve tasfiye süreçlerinin tamamlandığını bildiren Töremiş, aynı şirketlerin tasfiye dışında kalan ancak alım satıma kapatılan fonlarının yeniden açılmasının gündemde olduğunu söyledi.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURDU

Töremiş, 6 Kasım'da yapılan duyuruyla yeniden açılma başvurularının tasfiyeci bankalar Ziraat Bankası ve İş Bankası aracılığıyla iletilmesinin istendiğini belirtti. Ziraat Bankası'nın başvurusunun geçen hafta SPK'ya ulaştığını kaydeden Töremiş, incelemenin sürdüğünü ifade etti. Fonların yeniden açılabilmesi için portföy yönetim şirketlerinin organizasyon yapısı, sağlıklı alım satım işlemlerini yürütebilecek yöneticilerin bulunup bulunmadığı ve likidite koşulları değerlendiriliyor.

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AÇILIŞ KADEMELİ OLACAK

Yoğun çıkış taleplerinin yeni bir temerrüde yol açmaması için fonların aynı anda değil, kademeli olarak işleme açılması seçeneği değerlendiriliyor. Töremiş, "Bu organizasyon yapısıyla ve likidite durumuyla, piyasanın durumuyla ilgili netliği sağladığımız anda en kısa zamanda açılacağını öngörüyorum. İnşallah, önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir çözüm üretileceğini söyleyebilirim" dedi.

TASFİYE İLE İŞLEME KAPATMA FARKLI

17 Eylül'de 131 fonun tasfiyesine karar verilirken, 69 fonun yalnızca alım satım işlemleri durduruldu. Tasfiye kapsamındaki fonların varlıkları nakde çevrilerek yatırımcılara ödeme yapılırken diğer fonlar varlığını koruyor ve gerekli şartların sağlanması halinde yeniden işleme açılabilecek.

Kapalı fonlardaki para yüzde 62 eridi

Tasfiye sürecindeki fonların dışında kalan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından işleme kapatılan fonlarda 90 milyar TL civarında para bulunuyor. Tasfiye sürecine dahil edilen fonların kapatılma işlemleri tamamlandıktan sonra karantinaya alınmış 69 fonun açılması için çalışma yürütülüyor. İlgili fonlardaki varlıkların likit olup olmaması, işleme açılma kararında önemli bir kriter olacak. Yeni bir temerrüde düşme dalgasına mahal verememek için, kademeli bir planlama ile fonların işleme açılmasının piyasaya olumlu katkı verebileceği belirtiliyor. Tasfiye edilen 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye dışında kalan fonlardaki toplam portföy büyüklüğü 89,8 milyar TL civarında bulunuyor. 1 Eylül’de 237 milyar TL olan ilgili fonlandaki toplam para miktarının 147 milyar TL eridiği ve değer kaybının yüzde 62 olduğu görülüyor.

Ara ödemeler hafta başına kadar tamamlanacak

Fon tasfiye sürecinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik ara ödemelerde takvim netleşti. AK Parti kaynakları, anapara tutarı 1 milyon liraya kadar olan yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin hafta başına kadar tamamlanacağını bildirdi. Böylece tasfiye sürecinde öncelik verilen küçük yatırımcıların ödemelerinde önemli bir aşama geride bırakılmış olacak. Ödemeler, yatırımcıların kayıtları esas alınarak yürütülen tasfiye takvimi kapsamında gerçekleştiriliyor.

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