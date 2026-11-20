Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasının iptaline karşı açtığı davada hukuki süreç tamamlandı. Alt derece mahkemelerinin ardından dosyayı esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, İmamoğlu’nun avukatlarının temyiz itirazını reddederek diploma iptali kararını onadı.
DİPLOMA İPTALİNE GİDEN SÜREÇ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan diploma iptali kararına karşı açılan davada, alt derece mahkemeleri idari işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetti. Süreç, İmamoğlu’nun 1990 yılında yatay geçiş yaptığı üniversitenin o dönemde YÖK tarafından tanınmadığının tespit edilmesiyle başladı.
Hazırlanan YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, söz konusu yatay geçiş işlemiyle birlikte diplomayı da iptal etti. İptal kararına karşı açılan davayı inceleyen İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yatay geçişte ağır hukuk ihlalleri ve sistematik usulsüzlükler bulunduğu gerekçesiyle davayı reddetti.
İSTİNAF VE TEMYİZ DE REDDEDİLDİ
İmamoğlu’nun avukatlarının yaptığı istinaf başvurusunu da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi reddetti. Bunun üzerine avukatlar, 17 Haziran 2026’da dosyayı temyiz incelemesi için Danıştay’a taşıdı. Dosyayı esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, İmamoğlu’nun avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde bulmayarak reddetti. Daire, diploma iptaline ilişkin kararı onaylayarak yargı sürecini kesin sonuca bağladı.
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