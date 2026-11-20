Bütün işlemleri Borsa’da yaptık MKK’da kayıtlı

‘Fon’dan tutuklu Tera’nın başkanı Emre Tezmen, ek ifade verdi. Sorguda yöneltilen “Fon krizinde kaybolan paralar nereye gitti?” sorusuna Tezmen şu cevabı verdi: Tüm işlemler, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayıt altına alınmıştır. Bütün işlemler Borsa İstanbul nezdinde gerçekleştirilmiştir. Tezmen, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile ilişkilerini ise şöyle anlattı: Kendisi ile diyaloğum iyiydi. ‘Seni ekonominin başında görmek isterim’ derdi. Beni MKK’ya o aday gösterdi. Tezmen, Şahap Kavcıoğlu'nun da kendisinden Pusula'yı almasını istediğini söyledi.