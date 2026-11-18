Aydın Ünal asgari ücret ve emekli maaşı için rakam verdi: Seyyanen zam da olabilir

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında, emekli maaşları ve asgari ücret beklentilerine ilişkin kulis bilgilerini açıkladı. En düşük emekli aylığının 30-31 bin lira seviyesine çıkabileceğini öngören Ünal, asgari ücretin ise 33-35 bin lira bandında gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Ünal, emekliler için 15 bin liralık seyyanen zam beklentisinin de güçlü olduğunu ifade etti.