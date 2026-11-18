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Saç dökülmesi ve kellik sorununa çözüm arayan bilim adamları dikkat çekici bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Pekin'deki Beihang Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği "Detangle" isimli biyoelektronik tarak, laboratuvar deneylerinde yüksek başarı oranına ulaştı.

Geleneksel tedavi yöntemlerinden farklı olarak fiziksel uyarım ile elektrik alanı teknolojisini bir araya getiren cihaz, saç köklerini harekete geçirmeyi hedefliyor.

Saç köklerine elektrikli uyarım uyguluyor

Özel olarak tasarlanan Detangle, farklı uzunluklardaki ve dönüşümlü yerleştirilmiş tarak dişleriyle çalışıyor. Saç derisini hafifçe kaldıran cihaz, aynı zamanda darbeli elektrik alanları oluşturarak uygulama bölgesine etki ediyor.

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Araştırmada kullanılan elektrik alanının, geleneksel yöntemlere kıyasla saç köklerinin yaklaşık dokuz kat daha derinine ulaşabildiği belirtildi.

28 günlük deneyde yüzde 97,85 başarı

Deneysel cihaz, saç kaybı laboratuvar ortamında oluşturulan kel fareler üzerinde test edildi. Üç günde bir uygulanan tedavi, toplam 28 gün boyunca sürdürüldü.

Deney sonunda araştırmacılar, yüzde 97,85 oranında yeniden saç çıkışı elde edildiğini bildirdi. Sonuçlar, geliştirilen teknolojinin saç dökülmesine karşı yeni bir tedavi yaklaşımı olabileceğine işaret etti.

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İnsanlarda aynı sonuç alınabilecek mi?

Araştırmanın ortaya koyduğu yüksek başarı oranına rağmen teknolojinin insanlarda kullanılabilmesi için aşılması gereken önemli engeller bulunuyor.

Öncelikle farelerin deri yapısı insan saç derisinden farklılık gösteriyor. Ayrıca deneylerdeki saç dökülmesi doğal süreçlerle değil, laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturuldu.

Bu nedenle farelerde elde edilen sonuçların insanlarda da aynı şekilde tekrarlanacağı henüz söylenemiyor.

Araştırmacıların geliştirdiği biyoelektronik tarağın insanlar üzerindeki etkinliği ve güvenliği için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekiyor. Cihazın ne zaman kullanılabilir bir tedavi seçeneğine dönüşeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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