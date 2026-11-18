Kampanyalı fiyatı 530 bin TL’ye geriledi





Tiggo 5X Fastback’in Comfort donanım seviyesi için açıklanan liste fiyatı 11 bin 690 dolar, yani yaklaşık 590 bin TL oldu. Ancak kampanya kapsamında aracın fiyatı 10 bin 490 dolara (yaklaşık 530 bin TL) kadar düşüyor.





Daha kapsamlı donanımlara sahip Luxury paketinin liste fiyatı 12 bin 590 dolar (yaklaşık 635 bin TL) olarak açıklandı. Bu versiyonun kampanyalı satış fiyatı ise 11 bin 90 dolar, yaklaşık 560 bin TL seviyesinde bulunuyor.