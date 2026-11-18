Otomobil alacaklar dikkat: Toyota'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek kampanya, indirimler 791 bin TL'yi buldu
Toyota, Kasım 2026 sıfır otomobil kampanyasını duyurdu. Corolla, Corolla Cross, Yaris Cross, C-HR Hybrid ve diğer modellerde 791 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunan marka, güncel fiyat listesini açıkladı. Peki, Kasım 2026'da indirimli Toyota fiyatları ne kadar oldu? İşte model model yeni fiyatlar ve indirim tutarları...
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