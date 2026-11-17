Aylık en büyük düşüş motosiklet kayıtlarında

Ekim ayında yeni taşıt kayıtlarında kamyonetlerin payı yüzde 10,4, kamyonların yüzde 2,2 ve traktörlerin yüzde 2 olarak gerçekleşti. Minibüsler yüzde 0,9, otobüsler yüzde 0,5, özel amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,1 pay aldı.





Eylül ayına göre kamyon kayıtları yüzde 11,6, özel amaçlı taşıt kayıtları yüzde 1,2 arttı. Diğer taşıt türlerinde aylık değişim şöyle oldu:

- Motosiklet: Yüzde 34,4 azalış.

- Otobüs: Yüzde 28,8 azalış.

- Minibüs: Yüzde 20,8 azalış.

- Kamyonet: Yüzde 16,5 azalış.

- Traktör: Yüzde 5,4 azalış.

- Otomobil: Yüzde 3,5 azalış.





Yıllık bazda ise en büyük gerileme yüzde 33,2 ile kamyonet kayıtlarında görüldü. Otomobil kayıtları yüzde 29,1, traktör yüzde 28,4, motosiklet yüzde 22,6, minibüs yüzde 12,3, kamyon yüzde 11,2 ve otobüs kayıtları yüzde 8,8 azaldı.





Özel amaçlı taşıt kayıtları, Ekim 2025’e göre yüzde 36,8 arttı.