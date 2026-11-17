Trabzon'da pazar inşaatında tesadüfen keşfedildi: 4 medeniyetin izlerini taşıyan bir liman olduğu ortaya çıktı
Trabzon’da Kadınlar Hali Pazarı’nın yapımı sırasında ortaya çıkan tarihi kalıntıların, antik döneme ait bir liman olduğu belirlendi. Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan alanda yaklaşık 150 metre uzunluğundaki çift taraflı sur duvarının restorasyonu tamamlandı. İkinci etap çalışmalarıyla birlikte tarihi liman, bir seyir terası ile vatandaşların ziyaretine açılacak.
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