"Bu sene hasat iyi ama biraz fiyatlar düşük"





Diyar açıklamasının devamında, "Bilecik Küplü, Başköy, Bekdemir civarı bin tona yakın mal çıkıyor. Bu sene hasat iyi ama biraz fiyatlar düşük, çok bol olduğu için. Mallarımızı Eskişehir, Bursa, İstanbul, Adapazarı buralara yeşil alıyorlar bizden. Onlar olgunlaştırıyor, pazarlara sunuyorlar. Fiyatı bu sene 20 ile 35 TL arasında değişiyor, ağaçlara göre değişiyor. Şu andaki yeşil halinden soyduğun zaman asıyorsun, kuruyor. Kuru olarak tüketiliyor, cips yapılıyor. İnce ince doğrayıp daha sonra gaz odalarında olgunlaştırılıp pazarlara çıkarılıyor. Pekmezi oluyor, kaynatıyorsun, pekmez oluyor. Çok güzel çocukların öksürüklerinde kullanılıyor" dedi.