Kastamonu'da sonbaharın büyüleyen manzarası: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

Şafak Sezer: Dua insanın en büyük silahı

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Hayatındaki zorluklarla başa çıkmak için duanın en büyük güç olduğunu belirten Sezer, "Birini unutmak ya da hayatımdan çıkarmak için çok dua etmişimdir. Dua insanın en büyük silahı" diyerek kimsenin yaptığı kötülüğün yanına kâr kalmadığına inandığını söyledi.