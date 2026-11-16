Kastamonu'da sonbaharın büyüleyen manzarası: Renk cümbüşü havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sonbaharın son günleriyle birlikte ormanlar birbirinden farklı renklere büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Ambarcılar ile Bayramgazi köyleri arasındaki ormanlık alanlar, ortaya çıkan manzaralarla dikkat çekti.
ORMANLARDA SONBAHARIN RENK ŞÖLENİ
Bölgede bulunan kestane, kayın, meşe ve gürgen ağaçları, sarıdan turuncuya, kahverengiden kızıl tonlara uzanan renkleriyle doğada görsel bir şölen oluşturdu. Bazı ağaçlar yapraklarını dökerek kışa hazırlanırken farklı türlerin oluşturduğu renk uyumu, ormanlık alanlara ayrı bir güzellik kattı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.