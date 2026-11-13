Almanya'da 300 gün yaşayan Türk ülkesine dönme sebeplerini anlattı: Oradan 50 yıl ilerideyiz
Almanya'da 300 gündür yaşayan bir Türk vatandaşı, ülkedeki yaşam koşullarından memnun olmadığını belirterek Türkiye'ye dönme kararı aldı. Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda sağlık, ulaşım ve günlük yaşamla ilgili eleştirilerini sıralayan gurbetçi, Türkiye'nin birçok alanda Almanya'dan ileride olduğunu savundu. Türkiye'ye duyduğu özlemi dile getiren vatandaşın açıklamaları dikkat çekti.
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