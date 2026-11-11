"Alın Almanya'nız sizin olsun"

Almanya'da geçirdiği 300 günün ardından Türkiye'ye dönmeye karar veren Türk vatandaşı, yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ülkenin havasından günlük yaşamına kadar pek çok konuda rahatsızlık duyduğunu belirten gurbetçi, "Türkiye'ye dönüyorum. Alın Almanya'nız sizin olsun arkadaşlar. Benden bu kadar. O gri berbat havası da sizin olsun." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki yaşamı sıkıcı ve tekdüze bulduğunu söyleyen vatandaş, insan ilişkilerinden de memnun olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin teknoloji ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda daha ileride olduğunu savunarak iki ülke arasında en az 50 yıllık fark bulunduğunu öne sürdü.

Almanya'nın sağlık ve ulaşım sistemini eleştirdi

Almanya'nın gelişmiş bir ülke olarak tanıtılmasına tepki gösteren gurbetçi, özellikle sağlık ve ulaşım hizmetlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Yaya geçitlerinde araçların yayalara yol vermesinin tek başına gelişmişlik göstergesi olmadığını savunan vatandaş, sağlık sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Tren seferlerinin aksamasından da şikâyet eden gurbetçi, "Git bir ulaşımını sisteme sok. Rüzgâr esiyor diye trenleri iptal ediyorsun. Raylara ağaç düşmüş. Kaldır at kardeşim, niye tüm gün trenleri iptal ediyorsun ya?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Almanya lüks yaşanacak bir ülke değil"

Almanya'daki yaşam standartlarını da değerlendiren Türk vatandaşı, ülkenin maddi imkânları kısıtlı kişiler için belirli bir yaşam düzeyi sunabildiğini ancak yüksek gelirli kişiler açısından cazip olmadığını düşündüğünü belirtti.

Almanya'da makul bir hayat sürdürülebileceğini ifade eden gurbetçi, "Almanya böyle lüks yaşanacak bir ülke değil." diyerek ülkeye ilişkin değerlendirmelerinin kişisel görüşü olduğunu vurguladı.

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"Ezan sesine hasret kalmak diye bir şey varmış"

Türkiye'den uzakta yaşamanın kendisine bazı değerlerin önemini daha iyi hissettirdiğini anlatan vatandaş, ezan sesine duyduğu özlemi de paylaştı. "Ya ezan sesine hasret kalmak diye bir şey varmış ya. Samimi söylüyorum, yani çan sesi duymaktan bir garip olduk ya." ifadelerini kullandı.

Almanya'da geçirdiği sürenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirten gurbetçi, Türkiye'de yaşarken fark etmediği pek çok şeyin kıymetini yurt dışında anladığını söyledi.

İstanbul'a döndüğü anları da paylaştı

Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul'a ulaştığını gösteren görüntüler de paylaşan vatandaş, Türk bayrağını görünce yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"Şu güzelliğe baksana abi geldim sonunda İstanbul'a. Şu bayrağa bak ya, şu asilliğe bak." diyen gurbetçi, Türkiye'yi kendi gözünde her açıdan cennet olarak gördüğünü belirterek takipçilerine veda etti.