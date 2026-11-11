Adanalı küçük Sadıkcan tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu: 'Herkesin annesi var benim yok'

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Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Şırdancı Muzo’da kaydedilen görüntülerde, küçük Sadıkcan’ın “Herkesin annesi var, benim annem yok” diyerek gözyaşı dökmesi izleyenleri derinden etkiledi. Çocuğu teselli etmeye çalışan işletme sahibinin şefkatli yaklaşımı da sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sadıkcan’ın annesi tarafından küçük yaşta terk edildiği öğrenildi

Görüntülerin ardından Sadıkcan’ın yaşam koşullarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Aileye yaklaşık 2,5 yıldır destek olan kişilerin aktardığına göre, küçük Sadıkcan’ın annesi vefat etmedi; henüz çok küçükken onu terk etti. Sadıkcan, belden aşağısı felçli babasıyla birlikte zor şartlar altında hayatını sürdürüyor.

Küçük Sadıkcan’ın eğitim, babasının tedavi desteğine ihtiyacı var

Sadıkcan’ın eğitim hayatına devam edebilmesi, babasının ise sağlık sorunları nedeniyle ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşabilmesi için destek bekleniyor. Aileye uzun süredir yardım edenler, küçük çocuğun ve babasının ihtiyaçlarının karşılanması için dayanışma çağrısında bulundu.