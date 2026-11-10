Kırsalda doğan buzağıyı iş makinesi köye taşıdı

Yürüyemeyen buzağı için iş makinesi seferber oldu
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Gökçebel köyü mevkisinde çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal alanda bir ineğin doğum yaptığını fark etti. Yeni doğan buzağının olumsuz arazi şartları nedeniyle yürütülerek köye götürülememesi üzerine iş makinesiyle taşınmasına karar verildi.
Buzağı ve sahibi kepçeyle köye ulaştırıldı
Güvenli tahliye için yeni doğan buzağı, paletli ekskavatörün kepçe bölümüne yerleştirildi. Buzağının sahibi de yolculuk sırasında onu tutmak amacıyla kepçeye oturdu. İş makinesiyle araziden alınan buzağı ve sahibi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan köye ulaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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