Kars'ta köpek ile farenin şaşırtan dostluğu

Kars'ta köpek ile fare arasında ilginç oyun
Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde köpek ile fare arasında yaşanan ilginç anlar izleyenleri güldürdü. Köpeğin karşısındaki fareyle oynaması, farenin ise kendisinden büyük köpeğe karşılık vermesi dikkat çekti.
Köpek fareyi yakalamak yerine onunla oynadı
Mesut Tan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, köpeğin fareyi yakalamaya çalışmak yerine onunla adeta şakalaştığı görüldü. Köpeğin hareketlerine karşılık veren fare, kaçmak yerine zaman zaman köpeğe yöneldi. İkilinin karşılıklı tavırları renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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