Kop Dağı'nda sonbahar renkleri mest etti
Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Bayburt ili arasındaki sınırda yükselen 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi ve çevresindeki vadiler, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Bölgede oluşan renk cümbüşü böyle görüntülendi.
İlkbahar aylarında yemyeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken Kop Dağı ve çevresi, sonbaharla birlikte değişen doğasıyla farklı bir görünüme kavuştu. Yaprakların sararmasıyla dağ yamaçlarında ve vadilerde oluşan renk geçişleri, seyrine doyulmayan manzaralar ortaya çıkardı.
Dron pilotu Şule Danayiyen tarafından kaydedilen görüntülerde, yüksek rakımlı dağların yamaçlarına yayılan sonbahar renkleri ve vadilerin doğal güzelliği yer aldı. Bölgeye zaman zaman eşlik eden sis ve pus da manzaraya farklı bir görünüm kattı.
Kop Dağı Geçidi'ni kullanan sürücüler ve yolcular da transit kara yolu güzergâhı boyunca uzanan dağların sonbahar manzarası eşliğinde seyahat ediyor.