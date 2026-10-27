8.

Fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin bu usul ve esasların 6. maddesinde belirtilen şekilde hesaplanan ara ödeme tutarlarının toplamını karşılamaya yetmemesi halinde; her bir fon için MKK tarafından hesaplanacak ara ödeme tutarı en az olan fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak şekilde ara ödeme sırası oluşturulabilir ve/veya tasfiye ile görevli bankalar tarafından fon bazında en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasına imkan tanıyacak şekilde portföydeki likit varlık büyüklüğü ve ara ödeme tutarları esas alınarak yapılacak analize göre tüm fon pay sahipleri bakımından uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Kurulca onay verilebilir.