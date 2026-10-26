SPK'dan yeni karar: Yatırımcı şartı değişti, fonlara ek süre geldi

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcıların profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı olarak kabul edilmesine ilişkin kriterlerde değişikliğe gitti. Kurulun yeni düzenlemesiyle finansal varlık ve işlem hacmi şartları yeniden belirlenirken, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarında nitelikli yatırımcılara uygulanan istisna da kaldırıldı. Öte yandan yatırım fonlarının portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum takvimi güncellendi.

Yeni sınır 50 milyon TL

Kurul Karar Organı’nın 26.10.2026 tarihli toplantısında; yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Buna uygun olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

Bu değişiklikler çerçevesinde, Kurulumuzun çeşitli Tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellenmiş bulunmaktadır.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararı ile getirilmiş olan istisna kaldırılmıştır. Bu yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabi olacaktır..

Portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum takvimi güncellendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarının portföy ve yatırım sınırlamalarına tam uyum sağlaması için belirlenen son tarihi 31 Ocak 2027'ye uzattı.

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre Kurul, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in bazı maddelerinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda, kamu kurum ve iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnaları düzenleyen hüküm, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan aynı kapsamdaki hükümler saklı kalmak üzere kaldırıldı.

Öte yandan son dönemde piyasalarda meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak portföy ve yatırım sınırlamalarına uyumu düzenleyen ve 31 Ekim 2026, 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum ile 31 Aralık 2026 tarihinde ise tam ve nihai uyum süresi veren uyum takvimi güncellendi.

Buna göre kademeli uyum hükümleri uygulanmaksızın portföy ve yatırım sınırlamalarına nihai ve tam uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.