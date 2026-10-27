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Akıllı sayaç 7 milyon aboneye ulaşacak

Akıllı sayaç 7 milyon aboneye ulaşacak

04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Akıllı sayaç 7 milyon aboneye ulaşacak
Arşiv.

EPDK, Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında 2027 sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO kurmayı hedefliyor. Dönüşümle yaklaşık 7 milyon abonenin uzaktan sayaç okuma sistemine dahil edilmesi, 15 milyon abonenin ise kesinti ve teknik kalite verilerinin izlenmesi planlanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında akıllı sayaç dönüşümünün 2027 sonuna kadar hızlandırılacağını bildirdi. EPDK ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) iş birliğinde düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimcilik Günleri'nde konuşan Yılmaz, 2027 sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO kurulmasının planlandığını belirtti. Böylece yaklaşık 7 milyon abonenin uzaktan okuma kapsamına alınması hedefleniyor.

Mustafa Yılmaz
Mustafa Yılmaz

YATIRIM VE BAKIM KAYNAKLARI ARTIRILDI

Elektrik dağıtım şebekelerinin yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve dağıtık üretimle değişen ihtiyaçlara hazırlanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, 2026-2030 döneminde yatırım tavanını önceki döneme göre reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım kaynaklarını ise 2,1 katına yükselttiklerini ifade etti. Hizmet kalitesinin yalnızca yatırım tutarıyla ölçülemeyeceğini belirten Yılmaz, kesintilerin süresi ve sıklığı, teknik kalite, kullanıcı memnuniyeti ve iş sağlığı ve güvenliği göstergelerinin gelir tavanlarını etkilediğini kaydetti.

724 AR-GE PROJESİ KABUL EDİLDİ

EPDK Başkanı Yılmaz, Temmuz 2014'ten itibaren elektrik ve doğal gaz dağıtımına yönelik 2 bin 85 Ar-Ge proje başvurusu yapıldığını, bunların 724'ünün kabul edildiğini bildirdi. Projelerin 619'u elektrik, 105'i doğal gaz dağıtımı alanında gerçekleştirildi. Yerli Yazılım Ekosistemi Çağrısı kapsamında yapılan 72 başvurudan 26'sı kabul edilirken, yerli yazılım kullanan dağıtım şirketlerine 2026-2030 döneminde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranında yüzde 5 artış teşviki uygulanıyor. MASS kapsamında 1 Mart 2026'da başlayan dönüşümde eylül ayına kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ve 70 bin Akıllı Sayaç PRO'nun kurulumu tamamlandı. Sistemle kayıp-kaçakla mücadele, arıza tahmini ve şebeke dayanıklılığının güçlendirilmesi planlanıyor.


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Başlıklar :Akıllı SayaçekonomiEPDK
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