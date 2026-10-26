Yapay zeka desteğiyle üretimi katladı: Kilosu 1.4 milyon liradan satılıyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 5 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı safran soğanı desteğiyle üretime başlayan Cihan Saymaz, teknoloji sektöründeki deneyimini tarıma uyarlayarak yetiştirdiği kaliteli safranı gramı bin 450 liradan satışa sunuyor.
15 yıldır teknoloji sektöründe danışmanlık yapan Saymaz, Safranbolu’nun Kırıklar bölgesinde 5 yıldır dünyanın en pahalı baharatı olarak anılan safranın üretimini gerçekleştiriyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettiği 150 kilogram safran soğanını çoğaltarak yaklaşık 2 tona ulaştıran Saymaz, üretimde sulama, gübreleme, safran soğanlarının ekim zamanı ve hasat süreçlerini takip etmek için teknoloji ve sensörlerden yararlanarak kaliteli safran yetiştirmeye başladı.
Safran üreticisi Cihan Saymaz, "Beş yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 150 kilogram safran soğanı temin ettik. Bu soğanları çoğaltarak beşinci yılın sonunda yaklaşık 2 ton safran soğanına ulaştık. İlk yıl 150 kilogram soğanla küçük çaplı bir üretim yaptık. Bu üretimin ardından kaliteyi artırmaya odaklandık" dedi.
Ürettikleri safranı yurt dışına teste gönderdiklerini ve çok yüksek analiz sonuçlarına ulaştıklarını dile getiren Saymaz, "Safranlarımızı her yıl hasat sonrasında İtalya’daki akredite bir laboratuvara göndererek teste tabi tutuyoruz. Şu anki test sonuçlarımıza göre Türkiye’de üretilen safralar arasında en yüksek değerlere ulaştık. Yurt dışındaki karşılaştırmalara baktığımızda özellikle İtalya ve İspanya’daki en üst kalite safraların bile üzerinde değerlere ulaştık. Özellikle krosin (crocin) ve pikrokrosin (picrocrocin) değerlerimiz çok yüksek. Bu analiz sonuçları, safranın özellikle sağlık alanındaki kullanımına yönelik rağbet görmesini sağlıyor. Test değerlerimiz çok yüksek seviyelerde." şeklinde konuştu.
"Şu anda yaklaşık 11 dekar alanda üretim yapıyoruz" diyen Saymaz, "İki ayrı safran tarlamız bulunuyor. Ben veri ve yapay zekâ alanında çalışıyorum. Bu alanda edindiğimiz bilgileri safran tarlalarımızda da kullanıyoruz. Sulama, gübreleme, safran soğanlarının ekim zamanını belirleme ve hasat süreçlerinde teknolojiden yararlanıyoruz. Şu anda safran tarlalarımızda çeşitli sensörler bulunuyor ve detaylı bir üretim gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Gramı bin 450 TL'den satıyor
Analiz sonuçlarla birlikte satışlarında arttığını aktaran Saymaz, "Safranımızı Safran Oman Tarım markasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında satıyoruz. Şu anda bir gram safranın fiyatı yaklaşık bin 450 TL civarında. Kilogram fiyatı ise yaklaşık 1 milyon 450 bin TL seviyesine denk geliyor" diye konuştu.
Sağlık alanında safran kullanmak isteyenlerin kendilerini tercih ettiğini kaydeden Saymaz, şunları söyledi:
"Yeni hasatla birlikte satışlarımız arttı. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 100’lük bir artış söz konusu. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen taleplerimiz ve ihracatımız arttı. Safranın bilinirliği de artmış durumda. Biz de safranımızı tanıtmaya çalışıyoruz."