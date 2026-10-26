Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Brent petrolün varili 109,58 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 109,58 dolardan işlem görüyor

09:37, 26/10/2026, Pazartesi
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Brent petrolün varili 109,58 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 109,58 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 111,7 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,9 azalarak 109,58 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 101,02 dolar oldu.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların hafifleyebileceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk işlem gününde geriledi. Suudi Arabistan'da devam eden saldırılar ise küresel arz güvenliğine ilişkin endişelerin sürmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bugün bir saldırı olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde ise Katarlı bir heyetin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik arabuluculuk görüşmeleri kapsamında bugün Tahran'a geldiği ve görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Heyet ziyaretinin bölgede artan gerilim karşısında İran ile Katar arasındaki sürekli diplomatik temasların bir parçası olduğunu ifade eden yetkili, diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Bu gelişmeler piyasalarda süregelen arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Suudi Arabistan'da devam eden saldırılar fiyatları destekliyor

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı ile Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını belirtti.

Seri, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın ham petrol pompalama istasyonlarını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini de aktardı.

Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan'ın en önemli ham petrol taşıma hatlarından biri. Tamamı Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan hat, ham petrolü ülkenin doğusundaki üretim ve işleme merkezlerinden Kızıldeniz kıyısındaki rafineri ve ihracat tesislerine taşıyor.

Petroline, Suudi Arabistan'a petrolü Hürmüz Boğazı'ndan deniz yoluyla geçirmek zorunda kalmadan Kızıldeniz'e ulaştırabileceği kara üzerinden alternatif bir güzergah sağlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,78 doların direnç, 109,36 doların destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Altın çakıldı: Onsu yeniden 4 bin doların altında
Ekonomi
Altın çakıldı: Onsu yeniden 4 bin doların altında
Bayburt’ta petrol potansiyelinin araştırılması için başvuru yapıldı
Gündem
Bayburt’ta petrol potansiyelinin araştırılması için başvuru yapıldı
Altın son 3 ayın dibini gördü: İki dev bankadan piyasaları sallayacak uyarı ve 2027 tahmini
Ekonomi
Altın son 3 ayın dibini gördü: İki dev bankadan piyasaları sallayacak uyarı ve 2027 tahmini
Trump enerji jeopolitiğini değiştiriyor
Gündem
Trump enerji jeopolitiğini değiştiriyor
Başlıklar :Brent PetrolWTIDonald Trump
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026