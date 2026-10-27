Yerli ultrason dönemi

Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli üretim ağını genişletiyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ortaya koyduğu “Üreten Sağlık” vizyonuyla Türkiye, sağlık teknolojilerini yalnızca kullanan değil, geliştiren ve üreten bir ülke olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda tıbbi cihazlardan ilaç ve aşılara kadar stratejik ürünlerin yerli imkânlarla üretilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Sağlık Bakanlığı, ithal tıbbi cihazlara bağımlılığı azaltacak projelere ağırlık verdi. Bu kapsamda ultrason cihazları için yeni bir üretim tesisi kurulacak. Güney Koreli Samsung Medison ile yürütülen teknoloji transferinde yeni aşamaya geçildi. Tesiste cihazların monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar birçok bileşenin üretilmesi hedefleniyor. Üretimde en az yüzde 71 yerlilik oranına ulaşılması planlanıyor.

GÜNEY KORE İLE İŞ BİRLİĞİ

Ultrason projesiyle yalnızca cihazların montajı değil, temel bileşenlerin yerli üretimi de hedefleniyor. Özellikle görüntüleme probu, elektronik donanım ve yazılım çalışmaları önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) aracılığıyla yürütülen projede Samsung ve Mindray ile teknoloji transferi iş birlikleri geliştirildi. Yerli şirketler Promedis ve Vamet de projeye dahil edildi. İlk üretim hedefi, yıllık 700 ultrason cihazı ve 2 bin 500 prob olarak belirlendi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Yerli üretimin genişletilmesiyle hastanelerin ithal cihazlara bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor. Bunun yanında yedek parça, bakım ve teknik servis alanlarında da yerli kapasitenin artırılması önem taşıyor. TÜSEB'in verilerine göre, ileri teknoloji tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığın yüzde 75-80 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda, ana cihazların yanında yedek parça ve sarf malzemelerin yerlileştirilmesi önerildi. Kamu alımlarında teknoloji transferini teşvik edecek modeller geliştirilmesi de gündeme getirildi.

ANESTEZİ VE RÖNTGENLER ÖNCELİKLİ

Ultrason projesi, Üreten Sağlık programının bir ayağını oluşturuyor. Program kapsamında 41 stratejik tıbbi cihazın yerli üretimi hedefleniyor. Kalp-akciğer makinesi, anestezi cihazı, hasta başı monitörü, hemodiyaliz cihazı ve dijital röntgen sistemleri öncelikli çalışmalar arasında bulunuyor. Yerli kalp-akciğer makinesi ameliyatlarda kullanılmaya başlandı. Mobil dijital röntgen cihazları da kamu hastanelerinin kullanımına sunuldu. Diğer ürünlerde geliştirme ve üretime hazırlık çalışmaları sürüyor.

SANAYİ İLE ÜNİVERSİTELER BULUŞACAK

Üretim modelinde üniversiteler, hastaneler ve sanayi kuruluşları birlikte çalışıyor. Bilimsel araştırmaların ürüne dönüştürülmesi için teknoloji transfer ofislerinden yararlanılıyor. Yerli üreticilerin araştırma ve geliştirme kapasitesi artırılacak. TÜSEB'in çalışmalarında, sanayi kümelenmelerinin güçlendirilmesi ve yerli tedarikçiler arasında iş birliğinin artırılması da gündemde. Böylece tıbbi cihazların geliştirilmesinden üretimine kadar uzanan süreçte Türkiye'nin teknolojik kapasitesinin genişletilmesi amaçlanıyor.

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