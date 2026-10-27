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En düşük emekli maaşı 26 bin lirayı geçecek

En düşük emekli maaşı 26 bin lirayı geçecek

Uğur Duyan
04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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En düşük emekli maaşı 26 bin lirayı geçecek
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Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de, AK Parti kritik ekonomi düzenlemeleri üzerinde çalışıyor.

Yeni yıl öncesinde veya 2027'nin ilk günlerinde gündeme alınacak en önemli başlık, emekli aylıklarının artırılması olacak. Temmuz 2026'da yapılan düzenlemeyle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilmiş, uygulamadan yaklaşık 5,1 milyon kişi yararlanmıştı. İkinci dönem 6 aylık enflasyonun yüzde 10-12 aralığında gerçekleşmesi halinde, en düşük emekli aylığının 25 bin 900 ila 26 bin 400 liraya yükselmesi bekleniyor. Taban aylık uygulamasından yararlanan kişi sayısının 5,1 milyon civarında kalması ve artışın yüzde 10-12 aralığında gerçekleşmesi halinde, aylık ilave ödeme tutarının toplamda 12-14,4 milyar liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının terkin edilmesine yönelik düzenleme de mali torbaya eklenecek. 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının kapsama alınması ve yaklaşık 1 milyon kişinin borç yükünden kurtarılması üzerinde duruluyor. 2025'te 1 Ocak 2016 öncesine ait GSS prim borçları kapsamında 1 milyon 477 bin kişinin 3 milyar 258 milyon liralık borcu silinmişti.

AYM'NİN ENERJİ KARARI

AK Parti'nin üzerinde çalışabileceği bir diğer başlık ise Anayasa Mahkemesi'nin enerji ve doğal gaz mevzuatına ilişkin iptal kararları. 7501 Sayılı Kanun'da yer alan bazı hükümlere ilişkin iptal kararının 10 Mart 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından, ilgili iptal hükümlerinin yürürlüğe girişi dokuz ay ertelenmişti. 10 Aralık 2026 tarihi, düzenlemelerin yeniden ele alınması açısından önem taşıyor. İptal kararları; doğal gaz depolama tesislerine yönelik bazı muafiyetleri, yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliğiyle ilgili istisnaları, yenilenebilir enerji kaynak alanlarının yarışma usullerini ilgilendiriyor.


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Başlıklar :Emekli maaşıekonomiTBMM
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