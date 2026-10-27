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Çelikte stratejik ortaklık çağrısı

Çelikte stratejik ortaklık çağrısı

Orhan Orhun Ünal
04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Çelikte stratejik ortaklık çağrısı
Ömer Bolat, Uğur Dalbeler.

Çelikte 38,1 milyon tonluk üretimiyle Avrupa lideri olan Türkiye, küresel pazardaki güçlü konumunu pekiştiriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çelik ihracatının yüzde 42,3’ünün AB'ye yapıldığına dikkat çekerek ülkemizin Avrupa sanayii için güvenilir bir tedarik üssü olduğunu vurguladı. Bolat, Türk üreticilerin tedarik sürecinin dışarıda bırakılmasının AB’nin rekabet gücüne zarar vereceğini söyledi.

Korumacılık önlemlerinin arttığı ve bölgesel çatışmaların küresel ticaret dengelerini yeniden şekillendirdiği bir dönemde, dünya çelik sektörünün uluslararası buluşmalarından Steel Networking Summits 2026 İstanbul’da başladı. Çelik İhracatçıları Birliği’nin (ÇİB) koordinasyonunda düzenlenen zirve, 50’den fazla ülkeden delegasyonları ve 600’e yakın katılımcıyı bir araya getirdi. Etkinliğin öne çıkan gündemini ise Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sanayi ilişkilerinin korunması, ticari kısıtlamaların etkileri ve yeşil dönüşüm sürecinde iş birliğinin güçlendirilmesi oluşturdu.

GÜVENLİ TEDARİK ÜSSÜYÜZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açılış konuşmasında "Türkiye olarak güçlü üretim altyapımız, nitelikli sanayimiz ve geniş ihracat ağımızla küresel çelik sektöründe önemli bir konumda bulunuyoruz. 38,1 milyon ton ham çelik üretimiyle Avrupa’nın 1’incisi, dünyanın 7’ncisiyiz. 17,1 milyar dolarlık çelik ihracatımızla dünyanın en büyük 10. çelik ihracatçısı arasındayız. Türk çeliğini 200’den fazla ülke ve bölgedeki pazarlara ulaştırıyor, küresel tedarik zincirlerindeki güçlü konumumuzu pekiştiriyoruz. Çelik ihracatımızın %42,3’ünü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Bu tablo, sektörümüzün uluslararası kalite standartlarına uyumunu ve Avrupa sanayii ile bütünleşmiş üretim gücünü açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Bolat, Türkiye’nin Avrupa sanayii için güvenilir bir tedarikçi konumunda bulunduğunu vurguladı. Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden kaynaklanan özel konumunun ve mevcut tedarik zincirlerinin gözetilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Bolat, Türk çelik üreticilerinin Avrupa’nın üretim zincirlerinin dışında bırakılmasının AB sanayiinin rekabet gücünü de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

ÜRETİME TAM ENTEGREYİZ

  • Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Dalbeler ise yeşil dönüşümün yeni ticaret engellerine ve rekabet eşitsizliklerine yol açmaması gerektiğini vurguladı. Dalbeler, ülkeler ve şirketler arasındaki rekabetin ortak hareket etmeye engel olmadığını dile getirdi. Zirvede, Türkiye ile AB arasında enerji, ham madde ve teknolojide yeni iş birliklerinin geliştirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da Türkiye’nin Avrupa için bir alternatif değil, stratejik bir ortak olduğunu belirterek otomotivden makineye, enerjiden altyapıya uzanan entegre üretim ilişkilerinin derinliğini hatırlattı.

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Başlıklar :Çelikekonomiticaretüretimsanayi
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