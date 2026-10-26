AJet KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim başlattı

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Yüzde 30 indirimli biletler; 26 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 27 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 25 Aralık 2026 - 3 Ocak 2027 arası tarihler hariç olmak kaydıyla 23 Kasım 2026 - 21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek. Sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışta olan indirimli biletler, "30KIBRIS" kodunu kullanarak alınabilecek.

Bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirim

Kampanya boyunca kabin ve uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

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