Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
AJet KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim başlattı

AJet KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim başlattı

12:24, 26/10/2026, Pazartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
AJet KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim başlattı
Misafirler, bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat planlayan misafirleri için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Yüzde 30 indirimli biletler; 26 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 27 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 25 Aralık 2026 - 3 Ocak 2027 arası tarihler hariç olmak kaydıyla 23 Kasım 2026 - 21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek. Sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışta olan indirimli biletler, "30KIBRIS" kodunu kullanarak alınabilecek.

Bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirim

Kampanya boyunca kabin ve uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

AJet'ten indirimli uçak bileti: 100 bin koltuk satışta
Ekonomi
AJet'ten indirimli uçak bileti: 100 bin koltuk satışta
AJet, yazın Dalaman’dan Almanya’nın 5 kentine sefer düzenleyecek
Ekonomi
AJet, yazın Dalaman’dan Almanya’nın 5 kentine sefer düzenleyecek
THY 600 Boeing motoru alacak
Ekonomi
THY 600 Boeing motoru alacak
İstanbul'da ulaşıma Galatasaray-Barcelona maçı ayarı: Marmaray sefer saatleri değişti
Gündem
İstanbul'da ulaşıma Galatasaray-Barcelona maçı ayarı: Marmaray sefer saatleri değişti
Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?
Gündem
Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?
Havalimanında şüpheli hareketler ele verdi: Midelerinden 60 kapsül uyuşturucu çıktı
Gündem
Havalimanında şüpheli hareketler ele verdi: Midelerinden 60 kapsül uyuşturucu çıktı

Başlıklar :ajetkktckuzey kıbrıs türk cumhuriyetiuçak bileti indirimi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026