AJet'ten indirimli uçak bileti: 100 bin koltuk satışta
AJet, kış sezonunda yurt içinde seyahat etmeyi planlayanlara yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Hafta içi uçuşları kapsayan indirimli biletler, vergiler dahil 1.200 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Yurt içinde 40 noktaya seferleri olan AJet, kış boyunca yeni rotalar keşfetmek ve sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerine seyahat fırsatları sunuyor.
Kampanya kapsamında indirimli biletler, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 23 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar alınabilecek.
İndirimli biletler, 24 Kasım 2026 – 25 Şubat 2027 tarihleri arasında hafta içi tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
100 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA
AJet’in kampanyasında 100 bin indirimli koltuk satışa çıktı. Tek yön direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler yalnızca; ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.