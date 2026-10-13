Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?
"Ankara Abisi" Yasin Oyanık’ın Uşak merkezli kara para aklama soruşturmasında gözaltına alındığı ve Cem Özkök ile 2 milyar TL’yi aşan para trafiği yürüttüğü iddiaları gündemdeyken Özkök’ün menajeri, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı. Ayrıca haberlerin belgesiz ve asılsız olduğunu belirterek olayın Özkök ile ilgisi bulunmadığını duyurdu ve yargı sürecini başlattıklarını açıkladı.
"Ankara Abisi İyilik Derneği" kurucusu Yasin Oyanık'ın Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.
Bazı haberlerde ise Oyanık'ın ve sosyal medyada temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök'ün banka hesapları ile kurdukları dernekler aracılığıyla kara para akladıkları, söz konusu finansal kaynağın büyük bir kısmının ise yurt dışına aktardığı iddiasıydı.
"Ankara Abisi" Yasin Oyanık neden sessiz?
Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık'ın, yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı gündeme geldi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.
Cem Özkök menajerinden iddialara yalanlama
Gelişmelerin ardından Cem Özkök’ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek haberleri yalanladı.
Ayrıca "konunun muhatabının Özkök olmadığını" belirterek;
Avukatı da açıklama yaptı: "Hiçbir somut bilgi belgeye dayanmıyor"
Cem Özkök’ün avukatı Av. Hamza Bağırsakcı, müvekkili hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda yayılan iddiaların "hiçbir somut bilgi, belge ya da resmi açıklamaya dayanmadığını" belirterek, söz konusu paylaşımların "tamamen gerçek dışı" olduğunu açıkladı.
Özkök hakkında herhangi bir dava veya soruşturma bulunmadığını vurgulayan Bağırsakcı, müvekkilinin ifadesine başvurulmadığını ve kendisine konuyla ilgili herhangi bir soru yöneltilmediğini bildirdi. İddialarda yer alan kişi ve yapılarla Özkök arasında ticari veya mali bir ilişki bulunmadığını ifade eden Bağırsakcı, asılsız paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki süreçlerin başlatıldığını belirtti.