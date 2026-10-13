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Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?

Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?

Nisa Nur Çavuşoğlu
13:20, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 14:20, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık (sol) Sosyal medya fenomeni Cem Özkök (sağ)

"Ankara Abisi" Yasin Oyanık’ın Uşak merkezli kara para aklama soruşturmasında gözaltına alındığı ve Cem Özkök ile 2 milyar TL’yi aşan para trafiği yürüttüğü iddiaları gündemdeyken Özkök’ün menajeri, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı. Ayrıca haberlerin belgesiz ve asılsız olduğunu belirterek olayın Özkök ile ilgisi bulunmadığını duyurdu ve yargı sürecini başlattıklarını açıkladı.

"Ankara Abisi İyilik Derneği" kurucusu Yasin Oyanık'ın Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

Bazı haberlerde ise Oyanık'ın ve sosyal medyada temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök'ün banka hesapları ile kurdukları dernekler aracılığıyla kara para akladıkları, söz konusu finansal kaynağın büyük bir kısmının ise yurt dışına aktardığı iddiasıydı.

Ancak iki isim arasında gerçekleştiği iddia edilen banka transferlerinin toplam tutarının
2 milyar TL’yi
 aştığı iddiaları ise doğrulayan herhangi resmi bir açıklama veya belge paylaşılmadı.

"Ankara Abisi" Yasin Oyanık neden sessiz?

Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık'ın, yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı gündeme geldi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Yasin Oyanık
Yasin Oyanık

Cem Özkök menajerinden iddialara yalanlama

Gelişmelerin ardından Cem Özkök’ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek haberleri yalanladı.

Cem Özkök
Cem Özkök

Ayrıca "konunun muhatabının Özkök olmadığını" belirterek;

"Cem Bey'in böyle bir işlemi bulunmamaktadır. Haberi ortaya atanlar herhangi bir kanıt veya belge sunamamıştır. Yalan haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Olayın Cem Bey ile alakası yoktur; 'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık hakkındaki iddialar üzerine Cem Bey’in adı da sürece dahil edilmiştir. Haberlere itibar edilmemesini ve Cem Bey'in soruşturmanın muhatabı olarak görülmemesini rica ediyoruz."
 ifadelerini kullandı.

Avukatı da açıklama yaptı: "Hiçbir somut bilgi belgeye dayanmıyor"

Cem Özkök’ün avukatı Av. Hamza Bağırsakcı, müvekkili hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda yayılan iddiaların "hiçbir somut bilgi, belge ya da resmi açıklamaya dayanmadığını" belirterek, söz konusu paylaşımların "tamamen gerçek dışı" olduğunu açıkladı.

Özkök hakkında herhangi bir dava veya soruşturma bulunmadığını vurgulayan Bağırsakcı, müvekkilinin ifadesine başvurulmadığını ve kendisine konuyla ilgili herhangi bir soru yöneltilmediğini bildirdi. İddialarda yer alan kişi ve yapılarla Özkök arasında ticari veya mali bir ilişki bulunmadığını ifade eden Bağırsakcı, asılsız paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki süreçlerin başlatıldığını belirtti.


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Başlıklar :Cem ÖzkökAnkara AbisiYasin Oyanık
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Yeni Şafak
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