Rusya, Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde savunma harcamalarını rekor seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Devlet Duması'nın 2027-2029 dönemi federal bütçe taslağını kabul etmesiyle birlikte, Moskova'nın önümüzdeki üç yılda savunmaya ayıracağı kaynak da netleşti. Buna göre Rusya, 2027-2029 yılları arasında savunma harcamalarına toplam 50 trilyon ruble (yaklaşık 609 milyar dolar) ayıracak. 2027 yılı ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ülkenin en yüksek savunma bütçesine sahip yılı olacak.

Toplam bütçenin yüzde 35'i

Kabul edilen bütçe planına göre Rusya, 2027 yılında savunma harcamaları için 17,5 trilyon ruble kaynak ayırmayı öngörüyor. Yaklaşık 209 milyar dolara karşılık gelen bu tutar, 2026 yılı için belirlenen 157,4 milyar dolarlık savunma bütçesine kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Böylece Rusya'nın askeri harcamaları, Ukrayna'daki savaşın devam ettiği süreçte yeni bir zirveye ulaşacak. 2027 yılı için öngörülen savunma bütçesi, ülkenin toplam federal bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 35'ini oluşturacak. Rusya'nın 2027 yılı için planladığı toplam bütçe harcaması yaklaşık 593,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da devletin harcadığı her 100 doların yaklaşık 35 dolarının doğrudan savunma alanına yönlendirileceği anlamına geliyor.

2028 ve 2029'da harcamalar düşecek ancak yüksek kalacak

Moskova'nın savunma harcamalarında 2027 yılında zirveye ulaşması beklenirken, takip eden iki yılda bütçenin bir miktar gerilemesi öngörülüyor. Ancak bu düşüş, askeri harcamaların düşük seviyelere çekileceği anlamına gelmiyor. Rusya, 2027'de 209 milyar dolar, 2028'de yaklaşık 202 milyar dolar ve 2029'da 198,4 milyar doları savunmaya harcayacak. Söz konusu rakamlar, Rusya'nın askeri kapasitesini korumaya ve geliştirmeye yönelik harcamalarını önümüzdeki yıllarda da yüksek seviyede tutacağını gösteriyor.

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Bir bölümü gizli tutuluyor

Askeri harcamalara ilişkin açıklanan rakamlar, bütçenin hem kamuya açık hem de gizli bölümlerini kapsıyor. Bu nedenle Rusya'nın savunma alanında hangi kalemlere ne kadar kaynak ayırdığına ilişkin tüm ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmıyor. Militaryni internet sitesinin aktardığı verilere göre bütçe, silahlanma ve diğer savunma harcamalarını da içeren geniş kapsamlı bir kaynak tahsisini ortaya koyuyor. Rusya'nın savunma bütçesindeki artış, yalnızca mevcut askeri operasyonların finansmanıyla sınırlı değil. Savunma sanayiinin üretim kapasitesinin sürdürülmesi, silah ve mühimmat tedariki, askeri teçhizatın yenilenmesi ve ordunun ihtiyaçlarının karşılanması da bu harcamaların önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Ukrayna'da 720 bin asker kaybetti

Rusya'nın askeri harcamalarını artırdığı dönemde, Ukrayna savaşının insan kaybına ilişkin yeni veriler de gündeme geldi. BBC Rusça Servisi, Mediazona ve diğer bağımsız medya kuruluşlarının incelediği verilere göre, Eylül 2026 sonu itibarıyla Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısının en az 490 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Sürgündeki Rus medya kuruluşu Meduza ise kayıtlı ölümlerin yanı sıra henüz resmi kayıtlara geçmemiş asker ölümlerini de hesaba katan bir projeksiyon hazırladı. Bu çalışmada toplam Rus askeri kaybının yaklaşık 720 bin olabileceği değerlendirildi.

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