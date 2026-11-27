Develt Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün hem DEM Parti İmralı heyeti hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Bahçeli, ilk olarak TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Bahçeli daha sonra TBMM’deki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, “Medyanın sorunlarını görüştük” dedi. Görüşmelerin, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçilmesine yönelik temasların sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

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