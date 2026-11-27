Dünya halklarının yoğun tepkilerine rağmen Gazze’de işlediği soykırımı üç yıldır durdurmayan İsrail’in üst düzey yetkilileri, gittikleri her yerde protestolarla karşılaşmaya devam ediyor. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı David Barnea, Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) Yeşiller Partisi tarafından düzenlenen etkinlikte protesto edildi. Etkinliğin yapıldığı salona giren Musevi kökenli Filistin destekçisi Vidal Serfaty, Barnea'ya hitaben "Savaş suçlususun, binlerce kadın ve çocuğun ölümünden sorumlusun, Almanya'dan defol" diye bağırdı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle salondan çıkarılan Vidal, konuya dair yaptığı açıklamada, Barnea'nın etkinlikte Lübnanlılar ve Filistinliler üzerinde geliştirildiğini ve test edildiğini öne sürdüğü askeri teknolojileri anlattığını belirterek, "Böyle birinin Bundestag'da muhalefetle karşılaşmadan konuşmasına izin vermek istemedim" dedi.

İSRAİL İLE SİLAH TİCARETİNİ DURDURUN

Vidal, son üç yıldır Filistin'de soykırım, sistematik işgal ve etnik temizlik yaşandığını vurgulayarak, bunların Mossad gibi kurumların yanı sıra Almanya ve ABD gibi ülkelerin desteğiyle mümkün olduğunu kaydetti. Vidal, Almanya'nın İsrail ile askeri ve teknolojik iş birliğini eleştirerek, "Bu tür ortaklıklara ve soykırımdan kar elde edilmesine karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan, Berlin’in Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor metro istasyonu önünde de İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma karşı protesto eylemi yapıldı. Eylemciler, Gazze’de soykırımın durdurulması, savaş suçlarını işleyenlerin mahkemeye çıkarılması, İsrail’e silah sağlanmaması ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması talebinde bulundu. "Filistin’e özgürlük", "Gazze’ye özgürlük", "İsrail’i silahlandırmayı durdurun", sloganlarının atıldığı eylemde, yerde mumlarla "GAZA" (Gazze) yazısı oluşturuldu.

Reklam Reklam

Dünya

Filistin'e motosikletle yola çıkan aktivistler Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı

Gündem

Dışişleri'nden Mısır'daki faciada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dünya

Sudan iç savaşında İsrail parmağı: HDK’yı eğitiyor