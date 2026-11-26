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Motosikletleriyle İstanbul'dan Filistin'e gitmek üzere yola çıkan, amacı Gazze'deki insani drama dikkati çekmek olan aktivistlerden Yıldırım Mamuk, "Biz, buraya bir ruh aşılamak istedik. Elimizden geleni yaptık. Ne canımızı ne kendimizi ne de başkasını dara sokacak bir harekete girdik. Kapıya (Kral Hüseyin Köprüsü sınır kapısı) dayandık, baktık ki bundan sonrasına bize müsaade yok biz de dönüşe geçtik." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren İstanbul'daki motosiklet grupları, çeşitli eylemlerle seslerini duyuruyor. Bu kapsamda 15 Kasım'da Beylikdüzü'nden Pendik'e uzanan güzergahta kortej halinde "Gazze İçin Dayanışma Sürüşü" isimli bir etkinlik yapıldı.

Aktivistler Kral Hüseyin Köprüsü'nde durduruldu

Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı ve aktivist Muhammed Kopan ile motokurye Yıldırım Mamuk, Gazze'deki insani drama dikkati çekmek amacıyla etkinlikte motosikletleriyle İstanbul'dan Filistin'e doğru yola çıktı.

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Grup, Sakarya, Bolu, Niğde ve Adana üzerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti ve İdlib, Şam ile Humus kentlerinden geçti. Şam'da konakladıktan sonra Ürdün'e vardı.

Kudüs'e geçmek için Kral Hüseyin Köprüsü sınırına gelen aktivistler, yetkililer tarafından burada durduruldu. Geçişlerine izin verilmeyen aktivistler, Türkiye'ye dönmek durumunda kaldı.

'Biz İsrail'e değil Filistin'e gidiyoruz'

Kopan, yaptığı açıklamada, yolculuğa çıkarken amaçlarının Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek ve bölgedeki insanlara desteklerini göstermek olduğunu söyledi.

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Sınırdaki bazı yetkililerin "Neden İsrail'e gidiyorsunuz?" diye sorduğunu aktaran Kopan, onlara "Biz İsrail'e değil, Filistin'e gidiyoruz." yanıtını verdiklerini anlattı.

Kopan, "Amacımız, Filistin ve Gazze'de yaşanan zulüm ile insanlık dramını dünyaya duyurmak ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermekti." ifadelerini kullandı.

"Biz buraya bir ruh aşılamak istedik"

Aktivist Yıldırım Mamuk ise herkes elinden geleni yaptığı takdirde Filistin meselesinin gündemde tutulabileceğini, bu kapsamda sosyal medya aracılığıyla Filistin'e destek mesajlarının yaygınlaştırılabileceğini ifade etti.

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Motokuryeler olarak Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak ve konuyu medya ile sosyal mecralarda gündemde tutmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Mamuk, bu hareketle destek vermenin yanı sıra yaşanan zulme karşı duyarlılığı ve dayanışma ruhunu uyandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Amaçlarının aslında bir ruhu uyandırmak olduğuna dikkati çeken Mamuk, "Elhamdülillah elimizden geleni yaptık. Ne canımızı ne kendimizi ne de başkasını dara sokacak bir harekete girdik." diye konuştu.

Etkinliğe çok sayıda motosikletli katılmıştı

"Gazze İçin Dayanışma Sürüşü" kapsamında 15 Kasım sabahı Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünde çok sayıda motosikletli bir araya gelmişti.

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Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan motosikletleriyle alanda toplanan katılımcılar, okunan duaların ardından kortej oluşturup Pendik'e doğru hareket etmişti.

Anadolu Yakası'na 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek ulaşan motosikletliler, sürüş boyunca korna çalarak Filistin'e destek mesajı vermişti.

Etkinlik, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde sona erdi ve motosiklet kulüplerinin temsilcileri de burada Gazze halkıyla dayanışma sergilemişti.

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