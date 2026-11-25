Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Zeytinburnu Belediyesi, soğuk kış sabahlarında vatandaşlara sıcak bir mola sunmaya devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte yeniden yollara çıkan Mobil İkram Aracı, ilçenin yoğun ulaşım ve aktarma noktalarında sabah erken saatlerde ücretsiz çorba dağıtıyor.

Haftanın dört günü hizmet veren Mobil İkram Aracı; pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri Kazlıçeşme Marmaray, Fişekhane Marmaray, Cevizlibağ Tramvay ve Zeytinburnu Metro duraklarında vatandaşlarla buluşuyor. Zeytinburnu Metro durağındaki ikramlar ise Çırpıcı 1453 girişinde gerçekleştiriliyor.

Günde bin 200 bardak sıcak çorba ikramı

Mobil İkram Aracı’nda ezogelin ve süzme mercimek çorbaları haftalık olarak dönüşümlü şekilde vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Her dağıtım gününde yaklaşık 1.200 bardak sıcak çorba ikram edilerek sabahın erken saatlerinde yola çıkanların içi ısıtılıyor.

Reklam Reklam

Kış boyunca devam edecek uygulamayla Zeytinburnu Belediyesi, hem ilçe sakinlerine hem de Zeytinburnu’nu ulaşım güzergâhı olarak kullanan vatandaşlara sıcak bir ikramda bulunuyor. Mobil İkram Aracı, soğuk sabahlarda vatandaşları nefis çorba ikramıyla karşılamaya devam edecek.

Reklam Reklam

Hayat

Zeytinburnu'nda belediye hizmetlerine küresel ayar

Gündem

Zeytinburnu’nda direnişin hafızası canlanacak

Gündem

Zeytinburnu'nda yeni dönemde yeni projeler