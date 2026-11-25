Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. hakkında yargılama süreci başladı.

Gaziantep 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Meriç'in bir ziyaret sırasında CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. tarafından bıçaklandığı olayla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı.

Sanıklar, sanık avukatı ve müşteki avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık olay gününü anlattı

Seydi Ahmet K., olay gününü anlatırken şöyle konuştu: "Ben olay gününden önce Yeni Parti’ye atanan il başkanları ile birlikte bir mekanda alkol alarak yemek yedik. O sırada o il başkanları ile tartışma yaşadık. Ama o gün geri barıştık. Daha sonra evdeydim. Melih Meriç vekilimiz beni telefonla aradı ve bana ‘benim arkamdan nasıl küfürlü konuşursun, nasıl münakaşaya girersin, yanına geleceğim’ diye küfürlü konuştu. Olay günü 14.00 sıralarında evimde alkol aldım. Olay saatinden yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç tekrar aradı ve konum atmamı isteyip küfürlü konuştu. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni yine aradı ve ’Aşağıya in, sitenin önündeyim’ dedi. Ben de kendisinin tavırlı konuşmaları, koruması olması ve kendisine ait silah olmasından dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı alıp pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim"

Seydi Ahmet K.: Vekil olay günü alkollüydü

Savunmasını sürdüren sanık, "Sitenin girişinde karşılaştık, Melih Meriç, ’sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun’ diyerek küfür etti. Sakinleştirmeye çalıştım ama tehdit ve hakaretler etti. Bu sırada eliyle yumruk yaparak bana vurdu, yumruğu boynuma geldi, ben tam olarak hatırlamamakla birlikte ya yere düştüm ya da geriye doğru tökezledim. Bu sırada ben belimde bulunan meyve bıçağını çıkarttım ve ’vekilim çık git buradan’ dedim. Kendisi de tökezleyerek yere düştü, bu sırada ayağa kalktım ve elimdeki bıçağı kendisine göstererek korkutmak ve evimin önünden gitmesini sağlamak için etrafta bulunan vatandaşlara seslenerek ’bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfür ediyor, gitmiyor, gelin gönderin’ diye çevredekilerden yardım istedim ancak bu sırada vekil bana küfür ederek, üzerime gelmeye ve yine vurmaya devam etti. Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum. Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım, birkaç saniye sonra gömleğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim. Bunun üzerine yanından uzaklaşarak ilerledim, kendisi bu sırada ayakta ve üzerime doğru geliyordu. Ben biraz daha ilerleyince orada bulunan kaldırım kenarına oturduğunu gördüm. Ben çevredeki şahıslara ’Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün’ dedim ve ben de ikametime doğru yürümeye başladım. Daha sonra oğlumu aradım. Başındaki olayı anlattım. Hastanenin oraya gidip bıçağı hastane bahçesine attım. Daha sonra borcum olduğu için hesap yapmak için bir tanıdığımın yanına gittim. Benim amacım kaçmak vesaire değildi. Sadece maddi olarak işlerimi halletmek için bir kaç saat karakola gitmedim. Vekil benim dostumdur. Onu öldürmek gibi bir düşüncem asla yoktu. Vekil olay günü alkollüydü. Çok pişmanım tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Hakan K.'nin tahliyesine karar verildi

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep eden mağdur vekilinin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mağdurun bir sonraki duruşmada hazır edilmesine mahkeme heyeti karar verdi.

Heyet, mağdurun tedavi gördüğü hastaneye müzekkere yazılarak uygulanan tedavilere ve ameliyat notlarına ilişkin kayıtların örneklerinin mahkemeye gönderilmesini istedi.

Heyet, belgelerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve mağdurun mevcut rahatsızlığının bıçak yaralanmasından mı yoksa hastanede uygulanan tedaviden mi kaynaklandığı tespit edilerek rapor hazırlanmasına karar verdi.

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Hakan K.'nin tahliyesine, Abuzer Ç.'nin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve Seydi Ahmet K.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Olayın meydana geldiği yer, Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi oldu.

İddiaya göre Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. bir ziyaret sırasında tartıştı.

Seydi Ahmet K., tartışmanın ardından Meriç'e bıçakla saldırdı.

Saldırıda yaralanan Meriç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP Oğuzeli eski İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan K., çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Öte yandan, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet K., il yönetim kurulu toplantısında alınan kararla partiden ihraç edilmişti.

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