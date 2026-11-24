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Gaziantep’te jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyon 667 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

16 adres ve 3 işyerinde arama yapıldı

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Şahinbey ilçesinde 16 şahsa ait adres ve 3 ayrı işyerinde, Şahinbey ve Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca arama yapıldı.

Aramalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 667 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 555 paket sigara, 930 adet boş makaron, 52 adet şarj kablosu, 43 adet kablosuz kulaklık, 28 adet şarj cihazı, 15 adet akıllı saat, 6 adet müzik çalar hoparlör, 4 adet saç düzleştirici, 4 adet akıllı cep telefonu, 2 adet SİM kart, 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet selfie kiti ele geçirildi.

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Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

IHA Gaziantep'te jandarmanın kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen gümrük kaçağı sigara, makaron, şarj kablosu, kulaklık ve akıllı saat gibi ürünler jandarma komutanlığının önünde sergilendi.

IHA Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık operasyonunda ele geçirdiği, paketlenmiş gümrük kaçağı sigaralar jandarma standının önünde masada sergilendi.

IHA Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen gümrük kaçağı akıllı telefonlar, kulaklıklar, saç düzleştiriciler ve elektrikli süpürge sergileniyor.

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