Gaziantep’te jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyon 667 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
16 adres ve 3 işyerinde arama yapıldı
Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Şahinbey ilçesinde 16 şahsa ait adres ve 3 ayrı işyerinde, Şahinbey ve Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca arama yapıldı.
Aramalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 667 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 555 paket sigara, 930 adet boş makaron, 52 adet şarj kablosu, 43 adet kablosuz kulaklık, 28 adet şarj cihazı, 15 adet akıllı saat, 6 adet müzik çalar hoparlör, 4 adet saç düzleştirici, 4 adet akıllı cep telefonu, 2 adet SİM kart, 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet selfie kiti ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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