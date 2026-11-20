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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde tur otobüsü ile tırın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

Olay, Nurdağı kesimindeki Nogaylar mevkiinde yaşandı.

Tır refüje çarpıp makas attı

İddiaya göre, Ö.A. idaresindeki gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı tır kontrolden çıkarak refüje çarptı ve makas attı.

Arkadan gelen S.A. yönetimindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü ise makaslayan tıra çarptı.

Kazanın ardından tur otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

Yaralılar Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri kazada yaralanan 3'ü ağır 20 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Kazaya karışan tur otobüsünün İstanbul'dan Mardin'e yolcu götürdüğü öğrenildi.

Otoyolda Gaziantep yönüne trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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