Bağcılar'da kaldırımda unutulan çantayı çalan şüpheli evinde yakalandı

Bağcılar'da, evine hırsız girmesinden endişe ettiği için altın ve parasını yanında taşıyan kişinin kaldırımda unuttuğu çantayı çalan şüpheli yakalandı. Yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi.