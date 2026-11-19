İstanbul'un Bağcılar ilçesinde boş bir arazide park halindeki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, alevler yanındaki iki araca daha sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 1 araçta ise maddi hasar oluştu.
Alevler iki araca daha sıçradı
Yangın, Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkan otomobil arazide park halinde duruyordu.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, hemen yanında park halindeki diğer iki araca da sirayet etti.
İtfaiye alevleri kısa sürede söndürdü
Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının ardından 2 araç demir yığınına dönerken, alevlerin sıçradığı diğer araçta kısmi maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme ve çalışma başlattı.
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