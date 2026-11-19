Eskişehir'de hafif ticari aracın tankerle çarpışması sonucu araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana gelen kazada, Ş.A.'nın kullandığı 26 B 5603 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 26 ANK 245 plakalı tanker çarpıştı. Çarpışmanın ardından 2 araç da yoldan çıktı.
Yaralılar hastanede tedavi altında
Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.A. ile yanındaki İ.H.M. yaralandı, Mehmet Özçelik (35) ise hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 2 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı, yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Ş.A.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Tankerin şoförü İ.A., kazanın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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