TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,
Terörsüz Türkiyesüreci kapsamında Meclis bünyesinde oluşturulması planlanan izleme komisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, komisyonun görev ve çalışma esaslarına dair açıklamalar yaptı.
Kurtulmuş'un açıklaması şöyle;
Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Süreç milletin büyük desteğini gördü. Bu mesele bir partinin meselesi değildir. Sürecin olumlu yürümesinin önemli sebebinden biri şeffaf olması.
Aslında demokratik meşruiyet ve Türkiye'nin uzun süredir özlemini çekmiş olduğu demokratik mutabakat bakımından da fevkalade önemli bir kazanımdır. Müzakereci demokrasinin sadece Türkiye açısından değil, dünya ölçeğinde fevkalade büyük bir örneği verilmiştir. Ve 467 oyla kabul edilen yasada gereği olan adımları teker teker atılmıştır. Bu adımlardan birisi de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurulun oluşması, altı bakan arkadaşımızın ve devletin en üst güvenlik birimlerinin başkanlarının, temsilcilerinin katıldığı bu komisyon çalışmalarına başlamış. Çalışmalarında kendi aldıkları kararla da bir takım alt komisyonları da tanımlamışlardır.
Çalışmalarda son aşamaya geldik. İzleme komisyonu en kısa süre içinde çalışmalarına başlayacak.
"Geniş bir komisyona ihtiyaç yok"
Komisyon izleme ve gözleme faaliyetleri yapacak. Geniş bir komisyona ihtiyaç yok. Sayı henüz belirlenmedi. Makul bir sayı ortaya çıkacaktır. Partilere üye sayısı için yazı yazacağım. Üye verip vermemekle ilgili resmi bir cevap almadım.
"Hiç kimse ayrılıkçı bir dille konuşmasın"
Önemli olan herkesin dilini düzeltmesi gerektiğidir. Eski siyasi ezberlerle bundan sonraki sürecin yürütülmesi kolay olmayacaktır. Hiç kimse ayrılıkçı bir dille ve üslupla konuşmasın.
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