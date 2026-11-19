Aslında demokratik meşruiyet ve Türkiye'nin uzun süredir özlemini çekmiş olduğu demokratik mutabakat bakımından da fevkalade önemli bir kazanımdır. Müzakereci demokrasinin sadece Türkiye açısından değil, dünya ölçeğinde fevkalade büyük bir örneği verilmiştir. Ve 467 oyla kabul edilen yasada gereği olan adımları teker teker atılmıştır. Bu adımlardan birisi de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurulun oluşması, altı bakan arkadaşımızın ve devletin en üst güvenlik birimlerinin başkanlarının, temsilcilerinin katıldığı bu komisyon çalışmalarına başlamış. Çalışmalarında kendi aldıkları kararla da bir takım alt komisyonları da tanımlamışlardır.