Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KAAN’ın teslimat takvimine ilişkin, "Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100’e ulaşması öngörülmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin değerlendirmeleri ile eleştirilerini dinledi ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

"Hava savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine öncelik veriyoruz"

Savunma harcamalarına ilişkin konuşan Güler, "Özellikle İran’ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının da ortaya koyduğu üzere hava ve füze tehditleriyle insansız hava araçlarının yaygınlaşması güçlü, çok katmanlı ve bütünleşik hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu gelişmeler karşısında biz de Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerimizin hızlandırılmasına, hava savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine, kritik tesis ve altyapılarımızın korunmasına, mevcut sistemlerimizin modernizasyonuna ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Güler, "2026, 2027 ve 2028 yılları için hususi olarak bütçe tahsis edilmesi, savunma sanayimizin seri üretim kapasitesinin artırılması ve ihtiyaç duyulan sistemlerin hızlıca envantere kazandırılması bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

"30 milyar 25 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür"

Şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalara değinen Güler, "Gazilerimizin ve vazife malullerimizin sosyal ve özlük haklarını daha da geliştirmek, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerimizin refahını artırmak için devletimizin imkânları ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim geçtiğimiz ağustos ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla bu konuda önemli adımlar atılmıştır" diye konuştu.

Güler, "2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre şehit yakını ve gaziler programında tüm kamu idareleri için 30 milyar 25 milyon lira ödenek tahsisi de öngörülmüştür" dedi.

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"Firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunu bilgilendireceğiz"

C-130 kazasına ilişkin Güler, "C-130 kazasına ilişkin analiz ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu aşamada uçağın ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçalar gündeme gelmiştir. C-130 uçakları dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Güler, "Firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

"Bu anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almayan savunma amaçlı bir iş birliği ittifakıdır"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin konuşan Güler, "Böyle bir kriz tırmandıktan sonra ilk defa bir araya gelmek yerine ilgili ülkelerle önceden istişare edebilmek, ortak riskleri değerlendirmek ve hangi alanlarda birlikte çalışabileceğimizi belirlemek istiyoruz. Özellikle Orta Doğu ve çevresindeki krizlerin ülkemize etkilerini yönetebilmek için güçlü tarihsel bağlara sahip olduğumuz Suudi Arabistan ve Pakistan’la mevcut savunma iş birliğimizi kalıcı ve kurumsal bir zemine oturtmak için anlaşma imzaladık. Amacımız ortak riskleri önceden değerlendirmek, eğitim ve tatbikatlarla birlikte çalışma kabiliyetimizi geliştirmek ve kriz anında hızla istişare edebilmektir" dedi.

Güler, "Özellikle dikkat çekmek isterim ki bu anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almayan savunma amaçlı bir iş birliği ittifakıdır. Anlaşma, taraflar arasında savunma alanında düzenli istişare ve koordinasyonu geliştirmeyi, karşılıklı desteğe dayalı güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır. Öngörülen bu karşılıklı destek, muharip kuvvetlerin herhangi bir tehdit karşısında doğrudan veya ivedi biçimde konuşlandırılması anlamına kesinlikle gelmemektedir" diye konuştu.

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Anlaşmada öngörülen desteğin nasıl belirleneceğine de değinen Güler, "Saldırıya uğrayan tarafın ihtiyaç duyduğu desteğin niteliğini belirleyerek talepte bulunması öngörülmektedir. Buna göre sağlanabilecek desteğin türü ve kapsamı tehdidin ölçeği, niteliği, ilgili ülkenin ihtiyaçları ve tarafların milli değerlendirmeleri doğrultusunda ele alınacaktır. Ayrıca NATO üyeliğimizden doğan hak ve yükümlülüklerimiz de anlaşmanın 12’nci maddesiyle saklı tutulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlanmaktadır"

Kıbrıs’a ilişkin Güler, "Kıbrıs Adası’nda hassas dengelere zarar verecek, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini ihlal edecek ve güvenliklerini tehlikeye atacak her türlü girişime karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz" dedi.

Güler, "Destek gemilerimiz 2026 yılı başından itibaren 22 bilimsel araştırma faaliyetine refakat ve koruma sağlamıştır. Söz konusu faaliyetlerde toplam 234 deniz ve hava platformumuz görev almıştır. Halihazırda Deniz Kuvvetleri unsurlarınca 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlanmaktadır. Ayrıca 2026 yılı başından itibaren bin 156 adet NAVTEX yayını da yapılmıştır" diye konuştu.

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"F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız da planlı şekilde sürdürülmektedir"

KAAN’ın teslimat takvimini açıklayan Güler, "Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100’e ulaşması öngörülmektedir" dedi.

Güler, "KAAN’la milli kapasitemizi güçlendirirken devlet aklının gereği olarak geçiş dönemini de hava gücümüzün sürekliliğini ve stratejik ilişkilerimizi gözeten dengeli bir yaklaşımla yönetmekteyiz. Bu anlayışla yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve bu geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız da planlı şekilde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Pilotlarımız uçuş eğitimlerine devam etmektedir"

Eurofighter tedarikine ilişkin Güler, "Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin süreci yürütülmektedir. Ayrıca uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi de imzalanmıştır" dedi.

Güler, pilotların Ağustos 2026’da Birleşik Krallık’ta başladıkları uçuş eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

"İlk iki uçağın Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır"

Birleşik Krallık’tan tedarik edilen 12 C-130J nakliye uçağına ilişkin Güler, "Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır" diye konuştu.

"6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız sürdürülmektedir"

F-35 ve F-16 tedarikine ilişkin Güler, "Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD’li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Askeri hastaneler ve personelin barınma imkânları

Güler, askeri hastanelerin açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve 454 askeri tabibin görev yaptığını bildirdi. Kritik altyapıların siber güvenliğine yönelik izleme ve tarama faaliyetlerinin sürdüğünü de belirten Güler, personelin barınma imkânlarının iyileştirilmesi kapsamında 502 hafif çelik vardiya yatakhanesinin tamamlandığını ve bin 513’ü için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Güler’in soruları yanıtlamasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 19 Kasım saat 11.00’de toplanmak üzere kapattı.

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