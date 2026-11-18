Küresel piyasalarda doların hakimiyeti ve ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen peş peşe sıkılaşma mesajları, altın ve gümüş fiyatlarında adeta deprem etkisine neden oldu. Değerli metaller üzerindeki satış baskısının giderek derinleşmesiyle yurt içi piyasalarda da altın fiyatları son bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine kadar çekildi. İşte altın fiyatlarındaki son durum ve piyasalardan tüm gelişmeler.
Son 19 ayın zirvesine yakın seyreden dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için değerli metalleri daha maliyetli hale getirerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Güne 3 bin 847 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1,65'i aşan değer kaybıyla gün içinde 3 bin 781 dolara kadar inerek kritik eşiklerin altını test etti. Küresel piyasalardaki bu erimenin ve dolar/TL kurundaki hareketliliğin yansımasıyla gram altın da gün içinde 6 bin 132 liraya kadar gerileyerek 6 bin 133 lira bandından alıcı bulmaya başladı. Spot gümüşün ons fiyatı ise bu satış dalgasından nasibini alarak yüzde 2,9'luk kayıpla 46,01 dolara indi.
Fed yetkililerinden 'sıkılaşma' mesajları
Getiri sağlayan alternatif araçların öne çıkmasıyla altın cazibesini yitirirken, Fed yetkililerinin açıklamaları piyasadaki baskıyı derinleştirdi:
New York Fed Başkanı John Williams: Enflasyonla mücadele için faizlerin yeniden yukarı çekilmesinin gerekebileceğini ifade etse de, çok daha agresif bir faiz artırımı yoluna gidilmesi beklentilerine karşı uyarılarda bulundu.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem: Kalıcı enflasyonu kontrol altına alabilmek adına birkaç faiz artırımının daha gerekli olabileceğine işaret etti.
Aralık Ayı Faiz İhtimali: Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 96, 50 baz puanlık daha büyük bir artırıma ise yüzde 4 ihtimal veriyor.
Piyasaların gözü akşam açıklanacak tutanaklarda
Yatırımcıların dikkati, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin ek rehberlik sunacak olan, 27-28 Ekim tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına çevrildi.
Bugün TSİ 19.00'da kamuoyuyla paylaşılacak metnin, merkez bankasının mevcut faiz değerlendirmelerine ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasına ışık tutması bekleniyor.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.128 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.171 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.335,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 41.232,17 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.610,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 103.396,62 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.786,97 dolar
Gümüş fiyatlarında son durum ise şöyle:
Gram gümüş yurt içi piyasalarda 74,52 TL'den işlem görüyor.
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