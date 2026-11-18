Son 19 ayın zirvesine yakın seyreden dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için değerli metalleri daha maliyetli hale getirerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Güne 3 bin 847 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1,65'i aşan değer kaybıyla gün içinde 3 bin 781 dolara kadar inerek kritik eşiklerin altını test etti. Küresel piyasalardaki bu erimenin ve dolar/TL kurundaki hareketliliğin yansımasıyla gram altın da gün içinde 6 bin 132 liraya kadar gerileyerek 6 bin 133 lira bandından alıcı bulmaya başladı. Spot gümüşün ons fiyatı ise bu satış dalgasından nasibini alarak yüzde 2,9'luk kayıpla 46,01 dolara indi.