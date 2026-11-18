Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Verimli Ev mobil uygulaması, hanelerdeki elektrik ve doğal gaz tüketimini cihaz bazında analiz ederek kullanıcılara tasarruf yollarını gösterecek. Uygulama, ev aletlerinin enerji tüketiminden karbon emisyonuna kadar farklı verileri tek ekranda buluşturacak.

ENERJİ HARİTASI ÇIKARILACAK

Verimli Ev mobil uygulaması vatandaşların erişimine açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar, evlerinde elektrik ve doğal gaz tüketiminin hangi cihazlardan kaynaklandığını ayrıntılı biçimde inceleyebilecek. Böylece buzdolabından klimaya, çamaşır makinesinden kombiye kadar her cihazın tüketimdeki payı görülebilecek. Uygulamada ilk olarak e-posta adresiyle hesap oluşturulabilecek veya e-Devlet üzerinden giriş yapılabilecek. Sisteme erişen kullanıcılardan, profillerine elektrik ve doğal gaz faturalarındaki güncel tüketim bilgilerini eklemeleri istenecek. Ardından evde kullanılan temel cihazların bilgileri tanımlanacak. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi cihazlar için enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi bilgileri sisteme girilecek. Verimli Ev, kullanıcıların girdiği tüketim ve cihaz bilgilerini birlikte değerlendirerek her bir ev aletinin toplam enerji tüketimindeki payını hesaplayacak.

CİHAZ BAZINDA MALİYET VE KARBON HESABI

Böylece hangi cihazın ne kadar enerji harcadığı ve bunun maliyetinin ne olduğu daha görünür hale gelecek. Enerji tüketiminin yol açtığı karbon emisyonu da paylaşılacak. Analiz sonuçları yalnızca tüketimi göstermekle sınırlı kalmayacak. Uygulamanın cihaz bazlı görünümü, tüketimin hangi kaynaklardan oluştuğunu anlamayı kolaylaştıracak. Kullanıcılar enerji sınıfı ve kullanım süresi gibi unsurların tüketim üzerindeki etkisini görerek evlerinde daha verimli bir kullanım düzeni oluşturabilecek, tasarruf sağlayabilecek. Sistem, her cihaz için kişiselleştirilmiş verimlilik önerileri sunacak. Kullanıcılar, tüketimin yoğunlaştığı cihazları belirleyerek tasarruf adımlarını değerlendirebilecek.

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HEDEF VERİMLİLİĞİ GÜNLÜK YAŞAMA TAŞIMAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinin Türkiye'nin enerji hedefleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Milli Enerji 2040 vizyonunun temel ayaklarından birinin enerji verimliliği olduğunu belirten Bayraktar, tam bağımsızlık hedefinin yalnızca üretimi artırmakla değil, enerjiyi verimli kullanmakla mümkün olacağını ifade etti. Üretimden sanayiye, ulaşımdan günlük yaşama kadar verimlilik kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Bayraktar, verimliliğin öncelikle evlerde başladığını vurguladı.

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