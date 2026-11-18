Üretim yapısındaki değişim, KOBİ’lerin sanayideki rolünü de dönüştürüyor. KOBİ’ler kendi ürünlerini pazara sunmanın yanı sıra büyük sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerini tamamlayan çözüm ortakları olarak faaliyet gösteriyor. Makine, otomotiv, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlerde ana sanayinin ihtiyaç duyduğu parça, ekipman ve ara ürünleri üreten işletmeler, tedarik zincirinin halkalarını oluşturuyor.

KÜÇÜK İŞLETMELER BELLİ ALANDA UZMANLAŞIYOR

KOBİ’ler belirli üretim alanlarında uzmanlaşırken hassas işleme, CNC tezgâhları, kalıpçılık ve özel imalat uygulamaları yaygınlaşıyor. Bu dönüşüm, işletmelerin karmaşık siparişleri karşılamasına ve teknik ihtiyaçlarına çözüm geliştirmesine imkân tanıyor. Müşteriye özel veya yüksek hassasiyet gerektiren üretimlerde KOBİ’lerin esnek yapısı avantaj sağlıyor.

BÜYÜK PROJELERİN ÇÖZÜM ORTAĞI OLDULAR

Büyük sanayi kuruluşları, üretimin belirli aşamalarını uzmanlaşmış tedarikçilerden karşılayabiliyor.

Bu iş bölümü KOBİ’lere yeni iş alanları açarken ana sanayi şirketlerine de avantaj sunuyor. Yerli tedarikçilerin üretim süreçlerine dahil olması, ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verilmesini destekliyor. Bu dönüşüm, sanayide KOBİ’lerin stratejik rolünü daha da güçlendiriyor. KOBİ’lerin katkısı parça üretimiyle sınırlı kalmıyor. Bakım, teknik servis, otomasyon, yazılım, prototip geliştirme ve mühendislik hizmetleri sunan işletmeler de sanayinin üretim kapasitesini tamamlıyor. Böylece firmalar arasında üretim ağı oluşuyor.

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Yerli üretim kapasitesine katkı

KOBİ’lerin ara malı ve özel parça üretiminde yetkinlik kazanması, yurt dışından temin edilen bazı ürünlerin yerli kaynaklarla karşılanabilmesi açısından önem taşıyor. Bu kapasite, tedarik sürelerinin kısalmasına, üretimde kesinti riskinin azaltılmasına ve teknik bilginin birikmesine katkı sağlayabiliyor. Bunun için işletmelerin kalite standartlarını, teknoloji altyapılarını ve nitelikli iş gücünü geliştirmesi gerekiyor. Sanayide dönüşümün kalıcı olması, KOBİ’lerin ana sanayiyle uzun vadeli ilişkiler kurmasına bağlı. Düzenli siparişler, ortak ürün geliştirme, teknik eğitim ve kalite süreçlerine erişim, üretim kabiliyetini güçlendiriyor. KOBİ’lerin sanayideki ağırlığı, üretim zincirine kattıkları uzmanlık ve değerle de ölçülüyor.

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