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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İç ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis çalışmaları da gündeme geldi.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ise devam eden fon soruşturmaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili kurmaylarına yeni talimatlar vererek sürecin uzatılmadan tamamlanmasını istedi.

Fon soruşturmaları için net talimat

Toplantıda fon soruşturmalarına ilişkin gelinen aşama değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına, "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım." ifadeleriyle talimat verdiği öğrenildi.

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Erdoğan'ın ayrıca Terörsüz Türkiye süreci ve iç siyasetteki gelişmeler konusunda ilgili isimlere çeşitli görevler verdiği belirtildi.

Yeni SPK düzenlemesi için yıl sonu hedefi

MYK toplantısında Meclis gündemindeki çalışmalar da ele alındı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçe görüşmelerinde yaşanan gelişmeler ve hazırlıkları devam eden Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) değişikliği hakkında sunum yaptı.

Yaklaşık 25 maddeden oluşması beklenen kanun teklifine ilişkin MYK üyeleri de görüş ve önerilerini paylaştı. AK Parti'nin düzenlemeyi yıl sonuna kadar tamamlayarak Meclis sürecini ilerletmeyi hedeflediği belirtildi.

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Yeni düzenlemeyle sermaye piyasalarında güvenin artırılması amaçlanıyor. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara yönelik hapis ve idari para cezalarının ağırlaştırılması üzerinde duruluyor.

Bunun yanı sıra uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, denetim açıklarının kapatılması ve piyasada şeffaflığın güçlendirilmesi için yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türk devletlerine ortak kalkınma bankası önerisi

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türk dünyasına yönelik ekonomik iş birliği projeleri oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, yaklaşık 45 dakika süren sunumunda yürütülen çalışmaları MYK üyelerine aktardı.

Sunumda, Türk devletleri arasında ortak bir kalkınma bankası kurulması önerisi öne çıktı. Mevcut yatırım fonundan farklı bir yapıda tasarlanan projenin, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde üye ülkelere sunulması planlanıyor.

Böyle bir bankanın hayata geçirilmesiyle uluslararası finans çevrelerinde daha güçlü bir kredi yapısına ulaşılması hedefleniyor. Özellikle Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi stratejik projelerde iş dünyasına yeni finansman ve kredi imkânları sağlanması amaçlanıyor.

Zorlu'nun sunumunda Türk dünyasının giderek daha fazla uluslararası ilgi gördüğü de vurgulandı. ABD ve Rusya'nın son dönemde Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik artan ilgisi bu kapsamda değerlendirildi.

İstanbul Havalimanı'nda ortak kontuar hazırlığı

Türk devletleri arasındaki ulaşım ve seyahat kolaylığını artırmaya yönelik ortak kontuar projesi de MYK toplantısında gündeme geldi.

Kürşad Zorlu, Türkiye'nin dönem başkanlığı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projenin son durumuna ilişkin bilgi verdi. İstanbul Havalimanı'nda ortak kontuar uygulaması için hazırlıkların sürdüğü, kullanılacak yönlendirme panolarının da hazırlandığı öğrenildi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarının havalimanında oluşturulacak ortak noktadan geçiş işlemlerini gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

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