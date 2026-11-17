Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.
İddialara göre Candan Yüceer rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.7 Kasım tarihinde Yeni Parti'den istifa ettiğini açıklayan Candan Yüceer'in, perşembe günü Genel Merkez'de AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
CHP'den istifa eden Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da AK Parti'ye geçiyor. CHP ve Yeni Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre, kendisine 8 belediye meclis üyesi de eşlik edecek.
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