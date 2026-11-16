Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerini kapsayan dev altyapı çalışması nedeniyle perşembe günü planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yaklaşık 40 yıllık ana isale hattının yenileneceği proje kapsamında iki ilçede onlarca mahallede sular kesilecek; işte ASKİ tarafından açıklanan o kesinti listesi ve çalışma detayları.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde ana isale hattı yenileme çalışmaları nedeniyle perşembe günü planlı su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yaklaşık 40 yıllık hattın son bağlantı çalışması kapsamında iki ilçedeki pek çok mahallede su verilemeyecek.
Ankara'da su kesintisi neden ve ne zaman yapılacak?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorumlu kurum olan ASKİ Genel Müdürlüğü, başkentin iki büyük ilçesi Keçiören ve Yenimahalle'yi kapsayan altyapı çalışmasını kamuoyuna bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bölgedeki yaklaşık 40 yıllık ana isale hattının yenilenerek içme suyu iletim kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen projede son bağlantı aşamasına geçildi. Söz konusu teknik çalışma nedeniyle perşembe günü belirlenen bölgelerde su kesintisi uygulanacak.
Yenimahalle'de su kesintisinden etkilenecek mahalleler
ASKİ tarafından paylaşılan listeye göre, Yenimahalle ilçesinde perşembe günü su kesintisi yaşanacak bölgeler şunlardır:
Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç ve Çiğdemtepe mahalleleri
Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka ve Kaletepe mahalleleri
Karşıyaka, Kayalar, Pamuklar, Serhat ve Yeşilevler mahalleleri
Yukarı Yahyalar, Yunus Emre, Yakacık, Memlik ve Kuzey Yıldızı mahalleleri
İvedik Köyü ve İvedik Hurdacılar Sitesi
Keçiören'de su kesintisi kapsamı nasıl olacak?
Kurumun açıklamasına göre Keçiören ilçesindeki kesinti, ilçe genelinin büyük bir bölümünü kapsayacak. Yetkililer, Keçiören'de yalnızca belirli bölgelerin bu kesintiden muaf tutulacağını kaydetti.
Buna göre Keçiören ilçesinde;
Bağlum Sarıbeyler, Bağlum Çalseki, Bağlum Güzelyurt, Gümüşdere, Hasköy ve Kavacık Subayevleri mahalleleri hariç diğer tüm mahalleler planlı su kesintisinden etkilenecek.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden su verilmesi bekleniyor.
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