Bakan Güler: Mühimmat Er Kaan Öcal görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı, görevi başında bir askerin rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in imzasını taşıyan duyuruda "Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.
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