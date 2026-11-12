Kızılay, hasat fazlası meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahipleri için kurutuyor

'İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRIYORUZ’





Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerindeki gönüllülerin ve personelin her gün büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyerek, "Aşevlerimizde hasat fazlası olan ve kısa sürede bozulabilecek meyveleri değerlendirmek için ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Bir meyvenin israf olması yalnızca bir gıdanın değil, onu yetiştiren emeğin, suyun ve enerjinin de kaybı demek. Biz de bu meyveleri kurutarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştırıyoruz. Çalışma, Şenlendirme Projeleri kapsamında bu yıl Çukurova ve Malatya aşevlerinde hayata geçti. Kızılay gönüllülerimiz ve aşevi ekiplerimiz bölgede yetişen elma, erik ve turunçgilleri ayıklıyor, dilimliyor ve kurutma kabinlerinde işliyor. Kuruyan ürünler Türk Kızılay etiketli ambalajlarla paketleniyor. Ardından bakliyat ve temel gıda ürünleriyle birlikte kolilere konuyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürülüyor" dedi.