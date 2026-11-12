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Kızılay, hasat fazlası meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahipleri için kurutuyor

12:31, 12/11/2026, Perşembe
DHA
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İklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkileri Antalya'da düzenlenen COP31'de ele alınırken, Türk Kızılay gıda kaybını azaltma çalışmasını aşevlerine taşıdı. Kızılay gönüllüleri tarafından bölgede yetişen hasat fazlası meyve ve sebzeler toplanıp, kurumun kurutma makinelerinde kurutularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay, 'Şenlendirme Projeleri' kapsamında bu yıl Çukurova ve Malatya aşevlerinde meyve ve sebze kurutma çalışmalarını hayata geçirdi. Kızılay gönüllüleri ve aşevi ekipleri, bölgede yetişen hasat fazlası elma, erik ve turunçgilleri toplayıp, Çukurova ve Malatya aşevlerinde dilimleyip, kurutma makinelerinde işledi. Kurutulan ürünler Türk Kızılay etiketli ambalajlarla paketlenip, bakliyat ve temel gıda ürünleriyle birlikte kolilere konuldu. Koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. Kurutma yöntemi, kısa sürede tüketilmezse bozulacak meyvelerin raf ömrünü uzatarak israfın önüne geçiyor. Sıfır atık anlayışıyla geliştirilen ‘İklim Dostu Aşevleri’ modelinin bir parçası olarak yürütülen projenin diğer aşevlerine de yaygınlaştırılması planlanıyor.

'İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRIYORUZ’


Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerindeki gönüllülerin ve personelin her gün büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyerek, "Aşevlerimizde hasat fazlası olan ve kısa sürede bozulabilecek meyveleri değerlendirmek için ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Bir meyvenin israf olması yalnızca bir gıdanın değil, onu yetiştiren emeğin, suyun ve enerjinin de kaybı demek. Biz de bu meyveleri kurutarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştırıyoruz. Çalışma, Şenlendirme Projeleri kapsamında bu yıl Çukurova ve Malatya aşevlerinde hayata geçti. Kızılay gönüllülerimiz ve aşevi ekiplerimiz bölgede yetişen elma, erik ve turunçgilleri ayıklıyor, dilimliyor ve kurutma kabinlerinde işliyor. Kuruyan ürünler Türk Kızılay etiketli ambalajlarla paketleniyor. Ardından bakliyat ve temel gıda ürünleriyle birlikte kolilere konuyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürülüyor" dedi.

‘SIFIR ATIK DOSTU AŞEVLERİ MODELİ'


Yılmaz, aşevlerinde hiçbir şeyin boşa gitmemesi için çalıştıklarını belirterek, “Elimizdeki her imkandan, her emekten, her bereketten yararlanmaya çalışıyoruz. Çünkü bir meyvenin ardında bir çiftçinin alın teri var. Taze meyveler 1-3 hafta içinde bozulmaya başlıyor. Biz de o meyveleri kurutarak 6-12 ay boyunca dayanabilen, yıl boyunca sofralara girebilen besleyici bir gıdaya dönüştürüyoruz. Yani haftalarla sınırlı kalacak bir bereketi aylara yayıyoruz. Bu çalışmayı, sıfır atık anlayışıyla geliştirdiğimiz ‘İklim Dostu Aşevleri’ modelinin bir parçası olarak yürütüyoruz. Elbistan Aşevimizde bu model kapsamında güneş enerjisinden de yararlanıyoruz. Doğaya da, emeğe de, ihtiyaç sahibi ailelerimize de sahip çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ HAYATA GEÇİRİYORUZ'


Çalışmanın önemli bir sosyal boyutunun da olduğunu ifade eden Yılmaz, “Elbette ilk amacımız, hasat fazlası meyveleri israf olmaktan kurtarıp ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına ulaştırmak. Ama bununla yetinmiyoruz. Bölgemizde yetişen yerel tarım ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürerek dezavantajlı bireylerin istihdamına katkı sunmayı ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı da amaçlıyoruz. İklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkileri, COP31 İklim Zirvesi’nde konuşuluyor. Biz de gıda kaybını azaltma çalışmasını aşevlerimize taşıdık. Şenlendirme Pazarcık Hibe Programı kapsamında Adana ve Malatya’da hazırladığımız yeni projelerle kurutma altyapısını aşevlerimizde kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Aşevlerimize kuracağımız meyve ve sebze kurutma fırınlarının enerji ihtiyacını da yine aşevlerimizin üzerine yerleştirmeye başladığımız güneş enerjisi sistemlerinden karşılamayı planlıyoruz. Bu yönüyle tam bir yeşil dönüşümü hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmayı bölgedeki üreticilerle birlikte genişletmek istiyoruz. İklim krizine karşı dayanıklılık, sahada atılan bu küçük ama kalıcı adımlarla büyüyor” ifadelerini kullandı.

Başlıklar :kızılayantalyacop31
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Kızılay, hasat fazlası meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahipleri için kurutuyor

Türk Kızılay, 'Şenlendirme Projeleri' kapsamında bu yıl Çukurova ve Malatya aşevlerinde meyve ve sebze kurutma çalışmalarını hayata geçirdi. Kızılay gönüllüleri ve aşevi ekipleri, bölgede yetişen hasat fazlası elma, erik ve turunçgilleri toplayıp, Çukurova ve Malatya aşevlerinde dilimleyip, kurutma makinelerinde işledi. Kurutulan ürünler Türk Kızılay etiketli ambalajlarla paketlenip, bakliyat ve temel gıda ürünleriyle birlikte kolilere konuldu. Koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. Kurutma yöntemi, kısa sürede tüketilmezse bozulacak meyvelerin raf ömrünü uzatarak israfın önüne geçiyor. Sıfır atık anlayışıyla geliştirilen ‘İklim Dostu Aşevleri’ modelinin bir parçası olarak yürütülen projenin diğer aşevlerine de yaygınlaştırılması planlanıyor.

'İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRIYORUZ’


Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerindeki gönüllülerin ve personelin her gün büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyerek, "Aşevlerimizde hasat fazlası olan ve kısa sürede bozulabilecek meyveleri değerlendirmek için ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Bir meyvenin israf olması yalnızca bir gıdanın değil, onu yetiştiren emeğin, suyun ve enerjinin de kaybı demek. Biz de bu meyveleri kurutarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştırıyoruz. Çalışma, Şenlendirme Projeleri kapsamında bu yıl Çukurova ve Malatya aşevlerinde hayata geçti. Kızılay gönüllülerimiz ve aşevi ekiplerimiz bölgede yetişen elma, erik ve turunçgilleri ayıklıyor, dilimliyor ve kurutma kabinlerinde işliyor. Kuruyan ürünler Türk Kızılay etiketli ambalajlarla paketleniyor. Ardından bakliyat ve temel gıda ürünleriyle birlikte kolilere konuyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürülüyor" dedi.

‘SIFIR ATIK DOSTU AŞEVLERİ MODELİ'


Yılmaz, aşevlerinde hiçbir şeyin boşa gitmemesi için çalıştıklarını belirterek, “Elimizdeki her imkandan, her emekten, her bereketten yararlanmaya çalışıyoruz. Çünkü bir meyvenin ardında bir çiftçinin alın teri var. Taze meyveler 1-3 hafta içinde bozulmaya başlıyor. Biz de o meyveleri kurutarak 6-12 ay boyunca dayanabilen, yıl boyunca sofralara girebilen besleyici bir gıdaya dönüştürüyoruz. Yani haftalarla sınırlı kalacak bir bereketi aylara yayıyoruz. Bu çalışmayı, sıfır atık anlayışıyla geliştirdiğimiz ‘İklim Dostu Aşevleri’ modelinin bir parçası olarak yürütüyoruz. Elbistan Aşevimizde bu model kapsamında güneş enerjisinden de yararlanıyoruz. Doğaya da, emeğe de, ihtiyaç sahibi ailelerimize de sahip çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ HAYATA GEÇİRİYORUZ'


Çalışmanın önemli bir sosyal boyutunun da olduğunu ifade eden Yılmaz, “Elbette ilk amacımız, hasat fazlası meyveleri israf olmaktan kurtarıp ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına ulaştırmak. Ama bununla yetinmiyoruz. Bölgemizde yetişen yerel tarım ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürerek dezavantajlı bireylerin istihdamına katkı sunmayı ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı da amaçlıyoruz. İklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkileri, COP31 İklim Zirvesi’nde konuşuluyor. Biz de gıda kaybını azaltma çalışmasını aşevlerimize taşıdık. Şenlendirme Pazarcık Hibe Programı kapsamında Adana ve Malatya’da hazırladığımız yeni projelerle kurutma altyapısını aşevlerimizde kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Aşevlerimize kuracağımız meyve ve sebze kurutma fırınlarının enerji ihtiyacını da yine aşevlerimizin üzerine yerleştirmeye başladığımız güneş enerjisi sistemlerinden karşılamayı planlıyoruz. Bu yönüyle tam bir yeşil dönüşümü hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmayı bölgedeki üreticilerle birlikte genişletmek istiyoruz. İklim krizine karşı dayanıklılık, sahada atılan bu küçük ama kalıcı adımlarla büyüyor” ifadelerini kullandı.

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